Syng med H. C. Andersen Koret

ODENSE: - Er du glad for at synge, og har du lyst til at få en masse dejlige oplevelser med sang og musik, så kom og vær med i vores kor, lyder invitationen fra H. C. Andersen Koret. Repertoiret er en blanding af nyt, gammelt, klassisk og rytmisk, med "en musikalsk rejse med H. C. Andersen" som nyt projekt. Vil man være med, så øves der hver tirsdag, første gang den 13. august, fra klokken 17.30 til 18.40 i Seniorhus Odense med Uffe Richter Hansen som dirigent og Daniel Waade ved klaveret. Få mere information på www.hcakoret.dk, kontakt formand Jutta Tybjerg på 23 83 23 86 eller mail til hcakoret@gmail.com. /RAS