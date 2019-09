Svampesæson: Samlere beskyldes for at støvsuge skoven for svampe

Det er populært som aldrig før at tage en tur i skoven for at finde svampe, men det er et problem, at svampejægere indsamler store mængder spiselige svampe og angiveligt sælger dem videre til restauranter. Det mener naturvejleder fra Trente Mølle Naturskole og Dansk Skovforening.

- I øjeblikket har vi et kæmpe problem med, at folk gør det her til en levevej. Der er mange, som samler til kommercielt brug. Det er dybt ulovligt, og det helt store problem er restauranterne. De er fløjtende ligeglade med, hvor svampene kommer fra, siger Leif Sørensen

Det er nemlig blevet populært som aldrig før at tage i skoven for at samle spiselige svampe til frokosten eller aftensmaden. Det er ikke noget problem, så længe folk overholder loven og kun samler til eget forbrug, mener Leif Sørensen. Han oplever dog, at der er en stigning i folk, som samler svampe for angiveligt at sælge dem videre til restauranter, og så er det, kæden ryger af, mener han.

Naturvejleder Leif Sørensen fra Trente Mølle Naturskole er ikke overrasket over, at svampeturen i Hesbjerg Skov - arrangeret af Spis! Odense Food Festival - torsdag eftermiddag har været udsolgt i lang tid.

Sat i system

Problemet er ikke kun i de fynske skove. Hos Dansk Skovforening, som er skovbrugets brancheorganisation, oplever man over hele landet, at områder bliver ryddet for spisbare planter og urter.

- Vi har mange skovejere, som er ærgerlige over, at det fra nogle restauranter bliver sat i system, for så bliver det kommerciel udnyttelse af den ret, vi allesammen har til at komme i skovene. Det er ikke meningen, at man kommer ud og tømmer svampestederne helt for at sælge til en restaurant, siger direktør for Dansk Skovforening, Jan Søndergaard og fortæller om, hvordan folk kommer med trækvogne og fylder op i stor stil.

Konsekvensen bliver, at flere skovejere begynder at være meget strikte for, hvordan folk må benytte skoven. Det går ud over friheden for dem, der overholder reglerne, mener Jan Søndergaard.

- Den voldsomme indsamling ødelægger det gode samarbejdsklima, der ellers er om skovene. Ifølge reglerne må man kun færdes på vej og sti, de fleste skovejer accepterer, at man går lidt uden for vejen, hvis det er stilfærdig færdsel. Men det er klart, at hvis man oplever, at der samles til kommercielt brug, så er skovejerne nødt til at slå alle over en kam og opretholde reglerne om vej og sti også for dem, der kun samler til eget brug, siger han.

Hos Horesta genkender fødevarechef Tine Skriver ikke problemstillingen.

- Spørgsmålet er, hvorfra man ved, at det bliver solgt til restauranter. Det er mit indtryk, at de sankere, som vores medlemmer, altså restauranterne, bruger, har aftaler med lodsejerne om, at de må samle på deres grunde. Desuden skal restauranten, hvis den bruger vilde planter eller svampe, kunne dokumenter sporbarheden, og at det, man bruger, er egnet som fødevare. Det skal de sørge for i deres egenkontrolprogrammer, siger hun og peger på, en registrering af de kommercielle sankere, der sælger vilde planter og urter, kunne være en løsning.