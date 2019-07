Sur smiley og bøde til KFC: 25 grader varme hotwings i kølerum

Fastfoodrestauranten Kentucky Fried Chicken i Odense har fået en sur smiley fra Fødevarestyrelsen, efter der blev fundet alt for varm kylling i et kølerum. Kyllingen blev kasseret med det samme, forsikrer restaurantchefen.

Fødevarestyrelsen har givet Kentucky Fried Chicken i Odense en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner efter et kontrolbesøg den 5. juli.

Det var efter en henvendelse fra en utilfreds kunde, at styrelsen dukkede op og målte alt for høje temperaturer i restaurantens kølerum. Det skriver BT.

Til BT forklarer restaurantchefen hos KFC på Ejbygade, at en kunde havde klaget over hår på hot wings, men at det måske har været en lille fjer.

Fødevarestyrelsen opdagede imidlertid under det halvandet time lange besøg et kølerum, der ikke levede op til formålet.

I luften blev der målt 23,1 grader, og der blev målt en temperatur på 25,5 grader i marinerede hot wings og 21,8 grader i brystfileter, der kun må opbevares ved højst fem grader.