ÅLØKKKE: Et godt tilbud fra Hans Tausens Kirke på Rugårdsvej. Først kan man høre Laila Groes' prædiken ved gudstjenesten søndag fra klokken 10.30. Siden følger hjemmelavet oksekødsuppe og oksekød med peberrodssovs. Pris for at spise med er 30 kroner, og alle er velkomne. /RAS