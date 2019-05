Summer af liv: Havnekulturfestival trækker tusinder til Odense Havn

Lørdag ved frokosttid syder og bobler det på Odense Havn i takt med, at flere og flere mennesker dukker op til årets udgave af Odense Havnekulturfestival.

En af dem er britiske Josh Perera, der studerer og bor i Odense - faktisk bor han på havnen lige midt i festen.

- Det er helt fint med mig, at det foregår lige uden for døren, siger han og fortæller, at han ser det som en god mulighed for at lave nogle sjove og gratis ting med sin treårige søn Einar, som netop er ved at kravle om bord i et sørøverskib, der er stillet op som legeplads.

Et andet sted - ved foreningen International Family's telt - har et par børn foldet fitnessmadrasser ud på græsset og er i gang med børneyoga, mens forskellige dufte fra madboderne, der er ved at tænde op, blander sig og rammer næseborene.

Lidt derfra - ved Nordatlantisk Hus - ligger de færøske træskibe, som har taget turen til Odense i forbindelse med festivalen for at fejre 100-året for Færøernes flag.

- Turen herned varede lidt under en uge, fortæller Heine Heinesen, en af besætningsmedlemmerne på skibet Dragin.