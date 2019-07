Summende verdensmestre: Verdens bedste honning kommer fra Holmstrup

- Vi havde aldrig drømt om, hvor meget det ville gribe om sig. At arbejde med bierne er skønt, især fordi man ikke kan arbejde med bier, hvis man er stresset. Bierne kan mærke det, og så kan de finde på at stikke. Det er derfor en god måde at slappe af på. Det er en slags terapi for os. At vores lille eventyr med bierne skulle føre til verdens bedste honning, havde vi aldrig forestillet os, fortæller Lars Fischer.

For de to venner er arbejdet med bierne og honningproduktionen blevet til et vigtigt frirum.

Flakhaven. Det er her, politikere bestemmer over byen og borgernes fremtid, og hvor letbanen og de store byggeprojekter giver et indtryk af en by i rivende udvikling. Men uden for magtens centrum er der også masser af liv. Måske er overskrifterne ikke så store derude, men til gengæld er der gode historier. Dem opsøger vi i denne uge. Vi begyndte i Fangel, siden i Volderslev og Vester Kærby. I dag er vi i Holmstrup - cirka ni kilometer fra Flakhaven.

Vinterforberedelser i juli

En fjern lyd fra et intercitytog overdøves af lyden fra de mange bier, der sværmer op, da Zofuz Knudsen åbner for det ene bistade.

Honningsæsonen er ved at nå til vejs ende og høsten står for døren. Det betyder, at de mange bifamilier skal gøres klar til at overvintre, inden det bliver alt for koldt. Det skal ifølge biavlerne gøres 24 dage inden, der høstes honning for sidste gang i år.

Metoden hedder vinterleje, hvor man placerer dronningen i nederste kasse i bistadet og sætter et gitter over, så hun ikke kan komme længere op i stadet. Processen med at finde dronningen til vinterlejet er krævende. Ligesom at finde en vandrende nål i en vandrende høstak, fortæller Lars Fischer.

- I løbet af vinteren holder bierne varmen ved at sidde helt tæt sammen i en vinterklynge. Her spiser de af det honning og foder, der sidder i tavlerne. Dronningen sidder godt og varmt i midten, og selv ved 20 minusgrader kan de sagtens holde varmen, fortæller Zofuz Knudsen, mens han rykker rundt på nogle honningtavler.

I løbet af juli er der ikke længere megen nektar, som bierne kan hente. Nu begynder de at spise af den honning, de har gemt som vinterforråd. Så høster Lars Fischer og Zofuz Knudsen honning, og straks efter den sidste høst fodrer de to biavlere deres bier med en tyk sukkeropløsning. Det er nogle sultne lejere, de har boende.

- Hvis vi er heldige at få 50 kg honning fra en bifamilie på en sæson, så har bierne selv fortæret omkring 400 kg honning i løbet af sommeren. Bierne er meget flittige. Vi høster det meste af biernes vinterforråd, og så giver vi dem sukkervand med det samme. Man kan sige, at honningen er biernes form for husleje, siger Lars Fischer.