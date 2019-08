Sukkerbandittens afdansningsbal

Det begynder lige så stille at gå galt for italienske Luigi Ciotta, da han danser kinddans med en candyfloss.

Kan man virke skræmmende på folk, selv om man udelukkende er bevæbnet med en flødeskumssprøjte? Ja, det kan man, hvis man allerede har vist, at man tør placere en klat flødeskum på toppen af en fremmed mands isse. Og hvis man hedder Luigi Ciotta, er klædt i stramme bolsjestribede bukser og antageligt lider af en sød tand og en evne til at give efter og lade alt andet vige, når sukkerlysten melder sig.

Det begynder ellers så fredeligt på Flakhaven, selv om denne Luigi deler karameller ud, som man ikke helt ved, om han først selv har suttet på.

Hans hage er så spids, at han kan balancere med ting på den, og han kan trylle de fineste lækkerier frem, som han frister publikum med. De modigste blandt publikum tager imod - også da Luigi kræver, at skumfidusen modtages uden arme, men mund til mund.

På et tidspunkt stiger sukkeret vist alligevel den italienske slikmås til hovedet. Han får det tilsyneladende så varmt, at han vil have folk til at hjælpe sig ud af det bolsjestribede tøj, og det er lige før at forestillingen, der ellers har trukket flere familier til, ikke længere er for børn.

Men bliver du alligevel hængende, får du - ud over at se den italienske sukkerbandits afdansningsbal - også en ægte morale at tygge på, når du går hjem. Og har man både moret sig og lært noget undervejs, har gadeperformancen vel mere end opfyldt sit formål.

Luigi Ciotta optræder med showet "Sweet Dreams" på Flakhaven fredag og lørdag kl. 17 og 19.