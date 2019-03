Succes-opskriften fra Aarhus: 115 år med kontanthjælp vekslet til ny virksomhed

I Aarhus Kommune udgør de somaliske kvinder omkring 25 procent af de borgere, der har modtaget kontanthjælp i mere end 10 år. Men der skete for alvor noget med gruppen, da jobcentret begyndte at arbejde med en anden tilgang til kvinderne.

Som man kan læse i rapporten "Somaliske kvinders fortælling om arbejde og ledighed" fra Væksthusets Forskningscenter, gav det pote, da jobcenteret begyndte at lytte til kvindernes egne ønsker og ressourcer.

Det resulterede blandt andet i cateringvirksomheden SomaliFood, som 14 somaliske kvinder gik sammen om at åbne. De havde mødt hinanden til et jobcenterarrangement i Gellerup Parken i slutningen af 2016 og havde sammenlagt 116 års ledighed bag sig.

- Hvis vi møder kvinderne på en anden måde end tidligere, sker der noget andet. Nu har de mulighed for at benytte deres kompetencer og ressourcer til at arbejde med det, de har interesse for. Fremgangsmåde har også vist en fleksibilitet og motivation hos kvinderne, som kom bag på medarbejderne, hedder det blandt andet i rapporten.

Som der står et sted:

- At vi lyttede til dem, tog dem alvorligt og hjalp dem med at forfølge deres drømme, gjorde at de pludselig var 100 procent stabile. De tog for eksempel hygiejnebeviset på en uge mellem jul og nytår, selv om alle børnene havde fri. Men kvinderne kom og bestod alle sammen. Det havde vi ikke troet.

- Medarbejderne blev også påvirket af kvindernes motivation, og deres forståelse af kvinderne har nu ændret sig. Førhen havde medarbejderne ikke mange forventninger til de somaliske kvinder, men det er helt anderledes i dag, hvor de tror på, at de kan få kvinderne i arbejde, står der videre.

SomaliFood kan blandt andet findes på Facebook.