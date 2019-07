BLANGSTEDGAARD: Helt som vanligt er cirkusbørn og en stor flok voksne hjælpere i denne uge i gang med at skabe årets Cirkus Flik-Flak sommerforestilling i teltet på Herluf Trolles Vej 138. 240 medvirkende børn og unge bliver til klovner, tryllekunstnere og akrobater, og et stort cirkusorkester sørger for de rette toner. Fredag klokken 13.30 og lørdag og søndag klokken 13 og 15.30 er der forestillinger. Køb billetter a 95 kroner på cirkusflikflak.dk. /RAS