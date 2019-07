Stribevis af indbrud: Flere virksomheder ramt

Natten til torsdag har to virksomheder på Sdr. Boulevard i Odense centrum været udsat for indbrud. Det første af de to indbrud blev anmeldt lidt før otte torsdag morgen - her er indbruddet sket klokken 01.21.

Tyven eller tyvene er kommer ind gennem et vindue, hvorefter der er blevet stjålet en bærbar computer, et systemkamera og tilbehør til kameraet.

Bare en time senere, klokken 02.28, har en anden virksomhed på Sdr. Boulevard haft ubudne gæster. Og også her er tyven eller tyvene sluppet væk med et kamera.

Udover de to virksomheden på Sdr. Boulevard har en virksomhed på Falen også haft indbrud mellem onsdag klokken 16 og torsdag klokken 12. Her er man kommet ind via en dør, og har, ifølge Fyns Politis døgnrapport, stjålet fire såkaldte compound-buer og to recurve-buer samt tilbehør dertil.

På Thulevej i den nordvestlige del af Odense måtte to gerningsmænd opgive deres forsøg på at bryde ind i en synshal, da ejeren nåede at opdage dem, mens de var ved at brække døren op. Det skete natten til fredag klokken 00.35.