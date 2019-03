Stort millionunderskud: Wagner-opera kostede langt mere end forventet

Scene fra første opera, "Rheinguldet". Wotan (James Johnson, midt i billedet, der blev syg i anden spilleuge) funderer over, hvordan han kan redde Freia (Lyuba Petrova, i hvidt) fra kæmperne Fafner og Fasolt. De øvrige medvirkende er Magnus Vigilius som Froh (i blomstret jakke), Wieland Satter som Donner (i sort) og Lioba Barun som Wotans hustru, Fricka (i turkis og lilla). Nu er det Odense Symfoniorkester, der skal redde sin økonomi efter at have haft Wagner på programmet. Foto: Odense Symfoniorkester.

Opsætningen af Wagners "Ringen" i 2018 kostede Odense Symfoniorkesters 7,5 mio. kroner mere end budgetteret. Penge, der skal tilbagebetales til Odense Kommune i løbet af de kommende to sæsoner.

Det var en stor satsning, der kunstnerisk bestod prøven, da Odense Symfoniorkester i foråret 2018 over to uger spillede Wagners 16 timer lange opera "Niebelungens Ring" to gange. Flere af de fire sammenhængende operaer høstede fem stjernede anmeldelser, alle fire operaer blev livestreamet til 41 lande og set af 10.000 mennesker dér, og på den måde placerede satsningen med musikchef Finn Schumackers egne ord Odense på operaens verdenskort. Men satsningen var heller ikke uden omkostninger. 7,5 millioner kroner lyder budgetoverskridelsen på, nu hvor regnskabet er gjort op, og ifølge Finn Schumacker fordeler de uforudsete udgifter sig i tre lige store bunker: Et stor del ekstraindkøb af teknisk udstyr, blandt andet som konsekvens af instruktørskiftet midt i forløbet. Et billetsalg, der med Schumackers ord var nogle tusinde billetter under det budgetterede. Og endelig en fondsfinansiering, der ikke blev så omfattende som ønsket. - Man kan sige, at vi har høstet nogle erfaringer ved at sætte Wagner op, men vi ville ikke være dem foruden. Opsætningen har været alle pengene værd - også alle 7,5 millioner kroner, siger Finn Schumacker.

Man kan sige, at vi har høstet nogle erfaringer ved at sætte Wagner op, og vi ville ikke være dem foruden, de har været alle pengene værd. Finn Schumacker., musikchef

Wagner på budgettet Budgettet for opsætningen af to gange fire Wagner-forestillinger i Odeon i foråret 2018 var budgetteret til 17 millioner kroner.Budgetoverskridelsen er på 7,5 millioner kroner, som skal afdrages over to år - nemlig 2019 og 2020.



For 2019 ser Odense Symfoniorkesters økonomi sådan ud: Orkestret får 21,3 mio. i statstilskud og 33,6 mio. i kommunalt tilskud fra Odense Kommune. Desuden er der indtægter fra fonde og billetsalg på henholdsvis 4 mio og 5,5 mio, hvilket i alt betyder indtægter på 64,4 millioner kroner.



Kilde: Odense Kommune

Udskiftning af instruktør undervejs og sygdom blandt sangerne lavede ikke store ridser i lakken på det samlede billede af opførelsen af Wagners "Niebelungens Ring" i Odeon sidste forår, men begge dele var med til at få økonomien til at knirke. Her ern scene fra anden opera, "Siegfried". Arkivfoto: Odense Symfoniorkester

Programmet bliver uændret Som en aftale mellem orkestret og Odense Kommune skal budgetoverskridelsen på 7,5 mio. kroner over de kommende to år findes i orkestrets budget på 64,4 mio. kroner. Og ifølge Finn Schumacker vil det ske på en måde, så de færreste gæster mærker det. Programmet forbliver uændret. - De er ikke koncerter, der ikke bliver opført i symfoniorkestret som følge af overskridelsen. Eftersom vi siden 2015 har varmet op til at spille Wagner i foråret 2018, har vi allerede undladt at sætte andre store og orkestertunge værker af f.eks. Mahler på programmet i år, siger Finn Schumacker. Han understreger, at den største del af budgetoverskridelsen efter aftale med kommunen bliver tilbagebetalt i 2020. I år er der nemlig Carl Nielsen-konkurrence, og det skal der bruges ret mange penge på. - Vi har besluttet at finde en del af pengene til tilbagebetaling ved at sælge billetter til arrangementer, som vi sædvanligvis ikke tager penge for. Det ene af dem bliver i hvert fald Opera på Engen, som kommer til at koste 125 kroner, og som vi regner med trækker 7.000-8.000 publikummer. Hvilke andre, det er tale om, har vi ikke helt lagt os fast på, siger han. Kommer der lige så mange tilhørere, som der plejer, vil det kunne betyde op mod en million kroner, som kan tilbagebetales i ét hug.

Finn Schumacker fortryder ikke, at Odense Symfoniorkester for fire år siden gav sig i kast med Wagners krævende værker. Arkivfoto: Nils Svalebøg

- Satsninger er nødvendige Finn Schumacker påpeger, at han allerede under forestillingerne vidste, at Wagner-satsningen ikke gik i nul, men først for nylig var budgettet helt regnet færdigt. - Det er klart, at det er kedeligt, at budgettet ikke kom til at hænge sammen, men det ændrer ikke på, at kunstnerisk var den en succes, som på mange måder har gjort Odense Symfoniorkester godt. Den viste, at orkestret har international klasse, og det har givet symfoniorkestret fornyet selvtillid, siger han. Politisk får budgetoverskridelsen ingen konsekvenser, lyder det fra By - og Kulturrådmand Jane Jegind (V). - Man skal lave satsninger, selv om man netop med satsninger ikke kan vide, om de kommer til at gå godt. For hvis vi ikke tør lave den slags satsninger, udvikler kulturlivet sig ikke, og det har ingen glæde af, siger hun, der hæfter sig ved, at Odense Symfoniorkester har en ledelse, som er løsningsorienteret og lægger kortene frem på bordet. - På den måde kan vi gøre noget ved det, inden det løber løbsk. Det er det afgørende vigtigt for mig, siger hun.