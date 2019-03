Stort arrangement i Odenses seniorhus: Generationer mødtes til quiz og sang

Den om Onkel Jørgen

Stadsarkivar Johnny Wøllekær holdt oplæg om den fiktive Onkel Jørgen. Den onkel, der hårdnakket insisterer på, at alting var bedre, dengang han selv var dreng i 1950'erne. Dengang, hvor solen skinnede fra en skyfri himmel hele sommeren, og hvor der var nyfalden puddersne at kælke i om vinteren. Men det er ifølge stadsarkivaren en sandhed med modifikationer, og til stor underholdning for de fremmødte, så arikvaren onklen efter i sømmene.

Første punkt på Wøllekærs dagsorden var kønsrollerne, som, de fleste nok vil mene, har ændret sig til det bedre.

- Elsk din mand og stop hans pibe - så skal du aldrig komme i knibe. Sådan lød en af reklamerne fra fortiden, som Wøllekær havde taget med. En kvindes plads var i hjemmet, og helst i køkkenet. Det vidnede en gammel Amo-reklame, hvor en kvinde stod klar med friskbagte boller, når manden kom hjem fra arbejde også om.

Men for at nå hen til den stereotype kønsrollefordeling, skulle man jo først lige finde en mand eller kone. Og det var ifølge Johnny Wøllekær ikke nemmere i 1950'erne, end det er i dag. Lykken var heller ikke garanteret, når man først fandt ham eller hende.

- Vi tænker måske skilsmisser som noget forholdsvis nyt, men faktisk gik hver sjette eller hver syvende ægteskab i opløsning i 50'erne, forklarede Johnny Wøllekær.

Også teenagegraviditeter var et udbredt problem, og fænomenet "de unge mødre" er altså ikke noget, der opstod med et dansk tv-program.

Og så var der også dengang i 1950'erne en tilsyneladende ustoppelig frygt for, hvordan ungdommen dog skal klare sig i en verden, der er af lave. I 1950'erne indebar truslerne den larmende rock'n'roll musik og tegneserier fra USA. Det var sådan noget, man blev et dårligt menneske af at høre og læse, forklarede Johnny Wøllekær. Pendanten til computerspil og rap er ikke svær at få øje på. Til gengæld var konklusionen fra stadsarkivaren klar.

- Onkel Jørgen husker ikke så godt. Det er et grundvilkår, at vi er bekymrede for ungdommen, afsluttede han sit oplæg, der mødtes af store klapsalver.