Stor sejr i Sverige: Odense har nogle af Danmarks mest talentfulde fodboldpiger

Team Odense Q's U15 piger er vendt hjem efter at have vundet den internationale ungdomsfodboldturnering Gothia Cup i Sverige. I følge cheftræner Bo Sundahl, er det endnu en fjer i hatten til det blomstrende pigefodboldmiljø i Odense.

For anden gang på blot tre år har pigerne i U15-serien fra Team Odense Q vundet G15-turneringen ved Gothia Cup i Göteborg i Sverige. Det er verdens største internationale ungdomsfodboldturnering med 1700 ungdomshold fra 80 forskellige lande.

I finalen vandt de odenseanske piger 4-0 over det svenske finalehold Boo FF, mens Team Odense Q's U18 piger vandt bronze i deres turnering.

Cheftræner Bo Sundahl kan nu se tilbage på en turnering med flotte resultater.

- Det har været den vildeste uge med så mange indtryk og fodbolddrama, at det er svært at absorbere det hele på en gang. Vi er stolte over den flotte præstation som klub, men også super glade for, at vores piger har fået en fodboldoplevelse af de helt store - og for mange måske den største i deres fodboldkarriere. Det er i hvert fald ikke alle, som oplever at spille på stort stadion med livetransmission og tv-kommentatorer, siger Bo Sundahl og fortsætter:

- Jo mere positiv omtale sporten får desto bedre. Der er ingen tvivl om, at det har stor indflydelse på de piger, der er involveret i det her og det bekræfter dem i, at de bliver taget seriøst som sportsudøvere.