Stor konference om byudvikling i Odense: El-løbehjul udfordrer folkesundheden

160 nationale og internationale eksperter er i disse dage samlet i Odense for at dele viden om, hvordan den rette byplanlægning kan få folk til at bevæge sig mere. Odense roses for at gøre meget rigtigt, men de elektriske løbehjul, der er dukket op i bybilledet i byer verden over, skaber bekymring.

- Selv børn cykler til skole her. Det ser du ikke i lande som Australien, New Zealand, Canada, USA og så videre, lyder det fra Adrian Bauman.

- Resten af verden kigger til byer som Odense for at finde rollemodeller, siger han og fremhæver de mange kilometer cykelstier og gåstier som eksempler på, hvordan byplanlægningen er med til at understøtte folkesundheden. De gode rammer for at bevæge sig rundt i byen motiverer ganske enkelt folk til at cykle og gå i stedet for at sidde passivt i deres biler.

Forskerne skal i Odense blandt andet se på de tiltag, der gennem mange år har være gjort for at indrette den odenseanske infrastruktur på en måde, der motiverer befolkningen til bevægelse. Værtsbyen får mange pæne ord med på vejen fra en af de udenlandske forskere, den australske professor Adrian Bauman fra Sydney School of Public Health.

Hvordan påvirkes folkesundheden via den indretning, byer har og via de muligheder for at færdes rundt, borgerne får stillet til rådighed?

Konferencenfinder sted den 28. - 30. august på Syddansk Universitet i Odense.Konferencen er kommet i stand efter et samarbejde mellem Odense Kommune, Syddansk Universitet og Inspiring Denmark, der hjælper med tiltrækning af internationale konferencer til Syddanmark.Formålet er blandt andet at dele viden og erfaring om, hvordan byplanlægning kan give befolkningen mere lyst til at bevæge sig.Jens Troelsen, forskningsleder og professor i Active Living på Syddansk Universitet, er konferencevært. Han forsker bl.a. til daglig i, hvordan man kan integrere fysisk aktivitet i borgernes hverdag.Desuden er han en af frontfigurerne i arbejdet med at forsøge at få skabt et nyt stort bevægelseslandskab på et 60 hektar stort område ved universitetet i Odense er projektet blevet døbt.

Torsdag mødtes nogle af konferencedeltagerne for at løbe en tur rund i Odense. Konferencevært Jens Troelsen fra SDU er manden i den blå t-shirt. Foto: Inspiring Denmark

El-transport vinder frem

Midt i alle de pæne ord om Odense og andre danske byers fysiske indretning, lyder der dog også bekymrede toner i forhold til den aktuelle udvikling.

Cyklistforbundet mener, at cyklismen - altså den traditionelle cykel med pedalkraft og dertil hørende forbrænding af kalorier - er under pres. Både på grund af de små billige biler, der er kommet på markedet de senere år. Men også på grund af elcykler og helt aktuelt ikke mindst de elektriske løbehjul, der er dukket op i gadebilledet i de større danske byer i løbet af 2019.

Det vides endnu ikke, hvordan el-løbehjulene, der blev gjort lovlige fra årsskiftet og kom til Odense før sommerferien, vil påvirke cyklismen. Men det kræver ikke meget andet end et par almindeligt seende øjne for ved selvsyn at konstatere, at løbehjulene, der både kan købes og lejes, allerede er blevet et populært transportmiddel. Formand for Cyklistforbundet i Odense Jens Henriksen frygter, at introduktionen af de elektriske løbehjul potentielt kan underminere mange års indsats for at få flere til at cykle.

- Det (introduktionen af el-løbehjul, red.) peger den stik modsatte retning af alt det, man har forsøgt at opnå gennem årtier, siger han og uddyber:

- I øjeblikket er det sådan, at det, der vinder indpas, er alle mulige former for transport, som ikke kræver fysisk aktivitet. For eksempel el-løbehjul og el-cykler. Det har en rigtig dårlig indflydelse på folkesundheden, siger Jens Henriksen.

Generelt, mener han, er der alt for lidt fokus på de sundhedsmæssige aspekter ved at fremme bestemte transportformer som for eksempel traditionel cykling med pedalkraft.

- Det er et argument, der bliver fremført alt for lidt. Vi ved, at antallet af personer, der cykler, kan aflæses direkte i udgifterne til sundhedsvæsenet. Det er noget, Folketinget bør være meget opmærksom på, når man efter årsskiftet skal evaluere, om de her el-løbehjul fortsat skal være tilladt ude i trafikken, påpeger han.