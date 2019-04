Stor international cykelkongres stopper i Odense

Odense bliver vært for hele 50 forskellige nationer, når den europæiske cykleunions (UEC) store årskonference afvikles i maj 2021. Et værtskab, der i høj grad er affødt af de dækspor, Fyn har sat på den internationale cykelscene.

Delegerede fra cykelforbund rundt omkring i hele Europa kommer i 2021 til Odense for at holde årskongres. Det er et stærkt samarbejde mellem både nationale og regionale aktører, der har sikret tiltrækning af 34th UEC Congress, fortæller Destination Fyn.

- At vi sammen med Inspiring Denmark, Danmarks Cykle Union og Sport Event Denmark har landet UEC's årskongres vidner om, at der kan være gode synergier mellem sports- og erhvervsturismen i det fynske. Med vores styrkeposition inden for cykling er vi således kommet i betragtning, og vi er rigtig stolte over at have tiltrukket en kongres, der ikke bare giver forretning for vores stærke medlemmer i Eventalliancen Fyn, men også understøtter vores position inden for cykling i et fremadrettet perspektiv, fortæller eventchef i Destination Fyn, Jakob Staun i en pressemeddelelse.