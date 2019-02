Stor genbrugsmesse i OCC: En katolsk munk for en 50'er

Lørdag og søndag er der genbrugsmesse i Odense Congress Center. Avisen gik på jagt efter spøjse genstande i de mange stande, der sidste år trak 10.000 gæster til fra nær og fjern.

Odense: Lørdag klokken lidt i 10 er der lang kø ind til Hal B i Odense Congress Center, hvor årets Gul & Gratis-genbrugsmesse finder sted. Inde i hallen kan man finde alt mellem himmel og jord, så avisens udsendte går på jagt efter usædvanlige effekter hos de mange udstillere. Den første opsigtsvækkende genstand er en katolsk munk, som står og hygger sig mellem kagedåser, legetøj og porcelæn. - Jeg har formodentlig købt den i et dødsbo. Hvornår kan jeg ikke huske. Det er første gang, den er med på messe, så nu må vi se, om der er nogen, der falder for den. Jeg har prissat den til 85 kroner, men hvis kunderne virkelig forhandler, kan den godt ryge for en halvtredser, siger Poul Jensen fra Sanderum. Han er på genbrugsmessen sammen med sin kone Mette, der har bedt ham om at få ryddet op i hjemmet. - Jeg må indrømme, at jeg er lidt af en samler, så det hober sig hurtigt op. Vi kunne næsten ikke komme ind i flere af værelserne, så nu var det på tide at få sorteret lidt. Forhåbentlig har vi ikke helt så meget med hjem igen, siger Poul Jensen, der selv har en svaghed for gamle blikæsker.

Erik Eriksen fremhæver en tinkop af Mogens Ballin som dagens mest opsigtsvækkede genstand. Foto: Simon Staun

En usædvanlig tinkop Erik Eriksen fra Aunslev driver butikken A1 Antik Snurrepiben og er specialist i musselmalet Royal Copenhagen. Men den mest usædvanlige ting, han har til salg i denne weekend, er en Mogens Ballin-tinkop fra cirka 1910. - Jeg købte den for få uger siden, hvor den var helt sort. Jeg har selv pudset den, og jeg kan godt lide, at den ikke er blevet alt for blank. Mogens Ballin startede med at arbejde med tin, men skiftede senere til sølv, siger Erik Eriksen, hvis navn må være tæt på det optimale på en genbrugsmesse. Han synes, at koppen har noget Jugend-stil over sig, som gør, at den ikke er helt almindelig. - Jeg har sat den til 550 kroner, hvilket hænger sammen med sjældenhedsgraden. Jeg plejer at være ret ferm til at prissætte mine ting, men jeg har også 40 års erfaring efterhånden, fortæller Erik Eriksen. Det undrer ham, at diverse modeluner har så stor betydning for disse genbrugsmesser. - Tag Lyngby-vaserne som pludselig steg helt vanvittigt i pris. Alle ville købe dem. Så var der også de der mærkelige farvede hjertevaser fra Aluminia, der pludselig kostede 10-15.000 kroner. For et stykke kedeligt fajance, siger Erik Eriksen og ryster på hovedet.

Susanne Hansen har solgt 15 farvestrålende haner alene i 2018. Foto: Simon Staun

Lykkebringende hane Det er svært at gå forbi Susanne Hansens stand uden at stoppe op. Her er glas, vaser og keramik i alle tænkelige størrelser og farver. Alligevel er det en farvestrålende hane, hun hiver frem som den mest iøjnefaldende vare. - De her haner sælger som varmt brød. De stammer fra Portugal og Spanien, hvor traditionen er, at man køber dem til en ven eller et familiemedlem. Så bringer de lykke. Jeg tror, jeg solgte 15 af dem alene i 2018, siger Susanne Hansen fra Sønderborg. Hun ved ikke, om hanerne har et specielt navn. Hun begyndte bare at opkøbe dem, fordi de så sjove ud. - Jeg har dem i to størrelser. Den store til 125 kroner og den lille til 50 kroner. Jeg ved faktisk ikke, hvad de koster i Portugal og Spanien. Sidste gang, jeg var på messe, kom der to kvinder, som blev så begejstrede over at finde dem, da de havde mistet dem, de selv havde købt på en rejse, at de nærmest ikke spurgte til prisen, siger Susanne Hansen. Hun understreger, at alle de ting, hun sælger, er købt enkeltvis. - Jeg kunne aldrig finde på at købe et dødsbo. Jeg håndplukker alle mine ting og køber dem gennem venner, bekendte og andre udstillere, siger Susanne Hansen.

Klokken 9.45 var der lang kø ind til Hal B i Odense Congress Center med gæster, der ville gøre en god handel. Foto: Simon Staun

Hånddrejet teak-lampe Lis Svenstrup peger på to hånddrejede lampefødder fra Gislev Møbelfabrik som det mest specielle i hendes stand. - Det er nogle fantastisk flotte lampefødder, men da teak blev umoderne, røg de på loftet, hvor de lå i mange år og samlede støv. Jeg har kun set fire af dem, og jeg har selv de to. Som jeg i øvrigt har købt på auktion, siger Lis Svenstrup fra Nybølle ved Ringe. Hun er imponeret over det håndværksmæssige niveau og de mange flotte håndværksmæssige detaljer. - Det er ikke bare en lampefod, som er drejet. Der er lagt noget energi og tanke i at gøre hver fod til noget særligt. Med en stor globepære ser de virkelig smukke ud. Jeg er ret sikker på, at den her nok skal ryge, siger Lis Svenstrup om den største af lampefødderne. Genbrugsmessen har kun været åben en lille times tid, og Odense Congress Center er allerede sort af mennesker, selv om de færreste af genstandene i hallen er gule eller gratis. Søndag er der åben fra 10-16.

Lis Svenstrup har to lampefødder i teak med på messe. Og fotografen beklager, at man ikke kan se mere af det smukke træarbejde. Foto: Simon Staun

Hal B var proppet med stande med alverdens genstande. Foto: Simon Staun

En time efter messens åbning var Hal B godt fyldt med gæster. Sidste år var der 10.000 gæster til messen. Foto: Simon Staun