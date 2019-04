Stor anerkendelse: Klimaheltene fra 2. A udnævnt som Ren By-ambassadører

2.A på Abildgårdskolen hædres som Ren By-Ambassadører af rådmand Jane Jegind for deres arbejde med at samle skrald. Det blev fejret med indrammet bevis og flødeboller. Foto: Michael Bager

Efter 35 ganges skraldeindsamling er 2. A fra Abildgårdskolen ved at være færdige med deres "klimahelte-projekt" om at samle skrald omkring Vollsmose. En indsats, der har imponeret i sådan en grad, at Odense Kommune nu har udnævnt dem til Ren By-ambassadører.

5. april 2019 blev en dag som eleverne i 2. A på Abildgårdskolen og deres lærer, Pernille Jensen, nok ikke vil glemme. Klassen fik nemlig fint besøg, da rådmand for By- og Kulturforvaltningen i Odense, Jane Jegind, kiggede forbi. - Jeg så jer i avisen, fortæller Jane Jegind til børnene og sætter sig ned i rundkredsen sammen med dem. Hun fortæller, hvordan hun i sit arbejde også forsøger at gøre Odense renere. Det var også med et smil at rådmanden sagde til klassen: - Jeg er glad for at se, at jeg ikke behøver at løfte opgaven alene, når I har været så gode. 2. A har i snart et år været ude hver uge i klassens time og samle skrald langs vejene omkring Vollsmose i alt slags vejr. 35 gange er det blevet til og Pernille Jensen regner med at de når 40 gange inden et år er gået den 3. maj. Klimahelte bliver 2. A kaldt omkring skolen, og de har fået mange positive tilkendegivelser fra forskellige personer i Odense efter avisen var med klassen ude og samle skrald tilbage i marts. Fredag morgen havde Jane Jegind et indrammet dokument med og udnævnte 2. A som Ren By-ambassadører. En titel, der kun er givet to gange før. Spørger man hende er klassens ånd præcis, hvad de leder efter, når de udnævner ambassadører. - Det tog os ikke lang tids overvejelse, før vi var enige om, at 2. A var prisen værdi. De er gode forbilleder, der kan være med til at inspirere folk rundt omkring til at gøre en indsats selv, siger Jane Jegind.

Ren By-ambassadør Klassen fik følgende skrevet på deres indrammede bevis fra rådsmand Jane Jegind: 2.A på Abildgårdskolen



I Odense passer vi på vores by, og holder den ren og pæn.



Vi mener, at det skal være en dejlig oplevelse at gå rundt i Odense eller opholde sig i vores grønne områder.



Henkastet affald passer ikke ind i bybilledet af et rent Odense.



Derfor sætter vi stor pris på jeres arbejde med at holde byen fri for affald. Det anerkender vi med at udnævne jer til Ren By-ambassadører.



Som ambassadører går I foran med det gode eksempel og viser andre, at vi tager skraldet sammen.



For kun i fællesskab kan vi løfte opgaven for at holde Odense ren.



Tak for jeres indsats!



- Underskrevet Jane Jegind, By- og kulturrådmand.

Væbnet med affaldssæk og blå handsker har 2.A i snart et år truet alt slags vejr for at samle skrald. Foto: Michael Bager

Projektet slutter, men miljøånden fortsætter Pernille Jensen er stolt over det arbejde hun og hendes elever har udført. Hun tror på, at den anerkendelse, de har fået gennem Facebook-kommentarer, stolte familiemedlemmer og high fives på gaden, har været med til at give eleverne en bedre forståelse for hvilken betydning, deres indsats egentlig har haft for byen. Selvom projektet om indsamling officielt stopper med en planlagt diplomoverrækkelse på rådhuset den 3. maj, så vil Pernille Jensen fortsat have miljø og klima som en del af elevernes skolegang. - Når Odense nu snart skal til at sortere skrald, tror jeg at vi i 2. A kan få lavet et lærerigt forløb om genbrug, bæredygtighed og sortering af noget, de alligevel har haft meget mellem hænderne, siger den stolte lærer.