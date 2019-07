Stoppet igen: Spritbilist fik taget motorcyklen

En odenseansk mand på det der kaldes en lille motorcykel i politimæssig forstand, må nu tage cyklen eller et løbehjul, hvis han vil frem i trafikken på to hjul. Klokken 01.10 natten til fredag blev manden stoppet i Thorsgade i hjertet af Odense af en politipatrulje. Manden blev testet og viste sig at være spirituspåvirket. Desuden fandt politiet tre gram hash på vedkommende. Da føreren har været sigtet for spirituskørsel to gange tidligere indenfor de seneste tre år, hvor han ikke har haft kørekort, valgte betjentene at beslaglægge motorcyklen på stedet, så kan ikke umiddelbart kan køre igen.

Det fremgår af Fyns Politis døgnrapport.

Her kan man også se at to andre påvirkede trafikanter blev taget. Klokken 22.58 torsdag aften, blev føreren af en bil på Åsumvej. Her gav en test udslag for kokain i blodet. Og på Bogensevej var det føreren af en lille knallert, der klokken 23.34 blev stoppet af politiet. Også her var vedkommende påvirket - i dette tilfælde af spiritus over den tilladte promillegrænse på 0,5.