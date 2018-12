Stoppet i Kochsgade: Mand sigtet for stofkørsel og besiddelse af hash

Fyns Politi har anmeldt en 22-årig mand, som er mistænkt for at have kørt bil, mens han har været påvirket af stoffer.

En 22-årig mand er sigtet for at have kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer og være i besiddelse af hash.

Manden blev stoppet af Fyns Politi i Kochsgade i Odense tirsdag omkring klokken 12.30 og efterfølgende taget med på stationen.

Her fandt politiet samtidig ud af, at han var i besiddelse af 25 gram hash.

Ifølge vagtchef Anders Therkelsen blev manden stoppet ved en rutinestandsning.

- Det er svært at vide, hvorfor man lige retter fokus mod den eller den bil. Nogle gange er det bare et skøn og et spørgsmål om at have næse for at finde tingene, forklarer han.

Den sigtede mand er fra Odense-området.