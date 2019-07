Stjal fra åben bil: Men vidner indhentede unge værktøjstyve

Odense: To drenge fra Odense blev mandag aften afsløret, da de forsøgte at stjæle værktøj fra en varebil i Skibhuskvarteret. Omkring klokken 20.50 forsøgte de to sammen med en tredje person at stikke af med værktøj fra varebilen, som holdt parkeret på Svanevej, hvor bilens ejer var i gang med noget arbejde.

- Der er ikke indbrud i bilen. Man stjæler fra den, mens han går og arbejder. Og det er der nogle vidner, der bemærker, siger vagtchef hos Fyns Politi Steen Nyland.

Både ejeren af varebilen og flere vidner satte efter de tre formodede tyve, og det lykkedes at få fat i to af dem, oplyser Steen Nyland:

- De blev tilbageholdt, indtil politiet var fremme. Det viste sig at være to drenge på 16 og 17 år, der begge er fra Odense.

Drengene blev kørt til politigården i Odense og senere på aftenen løsladt, oplyser vagtchefen.

Politiet har endnu ikke fået fat i den tredje person, som deltog i tyveriforsøget.