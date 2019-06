Stjal en bil og blev genkendt af politiet, da han blev blitzet i fartkontrol

- De kunne genkende føreren af bilen, og så tog man ud for at tale med ham, forklarer anklageren.

Manden er ifølge Philip Dan Skovgaard også sigtet for at have kørt, selvom han er frakendt sit kørekort, og manden kræves varetægtsfængslet med baggrund i risikoen for gentagen kriminalitet, oplyser anklagemyndigheden.