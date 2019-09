Tre unge mænd skal tirsdag for retten i en sag om databedrageri. Mændene er blandt andet anklaget for at have købt 80 forskellige produkter fra DSB's app, som de betalte for med stjålne kortoplysninger.

De unge mænd er tiltalt efter straffelovens paragraf 286 stykke to, der har en strafferamme på op til otte års fængsel. Bestemmelsen kan tages i brug, når der for eksempel er tale om forbrydelser begået på en særligt grov måde, når der er begået mange forbrydelser, eller når udbyttet er stort.

Mændene på 19, 20 og 20 år er anklaget for sammen at have begået bedrageri ved 80 gange at have anvendt stjålne kortoplysninger til at betale i DSB's app. Købene løber op i 160.910 kroner og skal være sket i perioden mellem 23. maj 2016 og 17. november samme år.

Straffelovens paragraf 279a: For databedrageri straffes den, som for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vinding retsstridigt ændrer, tilføjer eller sletter oplysninger eller programmer til elektronisk databehandling eller i øvrigt retsstridigt søger at påvirke resultatet af sådan databehandling. Straffelovens paragraf 286 stykke to: Straffen kan stige til fængsel indtil 8 år, når de i paragraf 278-280 og 283 nævnte forbrydelser er af særligt grov beskaffenhed navnlig på grund af udførelsesmåden, eller fordi forbrydelsen er udført af flere i forening, eller som følge af omfanget af den opnåede eller tilsigtede vinding, eller når et større antal forbrydelser er begået.

Bedrageri i postbutikker

Den ene af de tiltalte er desuden under anklage for at have begået bedrageri den 3. oktober 2016 hos postbutikkerne ved henholdsvis Kvickly på Skibhusvej og Føtex på Vesterbro i Odense.

Her skal den 20-årige mand i fire tilfælde have hævet i alt 4200 kroner ved at bruge et stjålet kreditkort.

Samme dag har han - ifølge politiet - også brugt stjålne kortoplysninger til at overføre 200 kroner via Mobilepay til en anden persons konto, ligesom han skal have brugt stjålne kortoplysninger til at købe sportstøj og sko hos Unisport.dk for godt 3000 kroner.

Endelig er han - ligesom den 19-årige tiltalte - anklaget for at have kørt bil uden at have kørekort.

Det fremgår af anklageskriftet, at anklagemyndigheden vil kræve den 19-årige udvist fra Danmark.