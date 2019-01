Stilstand i ledigheden i Odense

Lige så mange odenseanere stod uden et arbejde i november måned sammenlignet med oktober. Det afslører de nyeste sæsonkorrigerede ledighedstal fra Danmarks Statistik.

Ledigheden svarer til, at 4.566 personer stod uden et fuldtidsarbejde - svarende til 4,9 procent af arbejdsstyrken i Odense. Tallet er det laveste ledighedstal siden 2009.

Ledighedsprocenten for hele landet flyttede sig heller ikke i november - den er fortsat 3,9 procent - men Odense er rykket én plads op på ranglisten, så man nu "kun" har Danmarks niende højeste ledighed. Denne placering skifter måned for måned - Odense indtog sidst niendepladsen i september.

Rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Brian Dybro (SF), ser stadigvæk positivt på fremtiden:

- Jeg er glad for, at vi holder ledigheden under fem procent. Det store fald i ledigheden det seneste år giver mig håb for, at vi nok skal komme endnu længere ned, og det arbejder vi for i det nye år, siger han.

Ifølge Odense Kommune er den aktuelle ledighedsprocent 4,6, svarende til at 4.331 står uden et fuldtidsarbejde.