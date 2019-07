Stik imod aftalen: El-løbehjul kører uhindret i gågaderne

Butiksansatte i Odense beretter om vild kørsel i gågadenettet. Kontorchef lover, det er et midlertidigt problem.

De 250 el-løbejul, firmaet Voi mandag sendte på gaden i Odense, har allerede vakt en del opsigt. Og det gælder også i Odenses gågader, hvor el-løbehjulene slet ikke burde kunne køre, fordi de ifølge aftalen mellem Voi og Odense Kommune skal være blokeret imod at kunne køre i gågaden via den såkaldte geo-fence teknologi. Men det kan de, og flere butikker kan allerede her efter få dage med el-løbehjul i gaderne berette om vild kørsel. En af de, som har set det, er Mathilde Ravnhøj, salgsassistent i Winther's Kaffe & Te på hjørnet af Vestergade og Kongensgade. - De kører vildt og hurtigt. Og jeg har set nogen suse af sted i fuld fart med to på. I går så jeg, at der var en mand, som fik fat i nogle politibetjente for at få dem til at gribe ind, simpelthen fordi det var så voldsomt, fortæller hun.

Bevist: De virker El-løbehjulene skal følge de samme regler som cykler, og det betyder ingen kørsel i gågaden mellem klokken 09-21. Dog må man hele døgnet gerne cykle i den del af Vestergade, der ligger vest for Kongensgade, og på strækningen må man derfor også køre på løbehjul. Og det er netop hvad tre unge gør, da avisen er i byen. Da avisen træffer dem, har de kørt nede fra Munke Mose, og de er i fuld gang med at sætte løbehjulet fra sig ved krydset Vestergade/Kongensgade, inden de skal videre op i den øvrige del af Kongensgade i retning mod Magasin. Det er helt efter reglerne. Men de prøver også lige at trille løbehjulene cirka ti meter ind på den "forbudte" del af Vestergade for at se, om det kan lade sig gøre. Det kan det. Så det, de butiksansatte fortæller, er hermed ved selvsyn bekræftet. Det er faktisk muligt at køre med løbehjulene inde i den del af gågaderne, hvor det ikke burde være muligt.

Kontorchef: Slut på mandag Jacob Juhl Harberg, der er kontorchef i Letbane, Vej og Parkering hos Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning, er ikke voldsomt overrasket, da avisen fredag ved frokosttid ringer. - Det burde løbehjulene ikke kunne. Men det kan de åbenbart, selv om det ikke er det, vi har aftalt med firmaet (Voi, red.). Vi er også blevet kontaktet omkring det af andre, siger han og fortæller, at han allerede har kontaktet Voi for at få en forklaring. Et par timer senere ringer Jacob Juhl Harberg tilbage og har haft talt med Voi. Det handler om, at geo-fence systemet, der kan begrænse, hvor løbehjulene må køre, ikke har virket helt perfekt fra starten, har firmaet forklaret. - Men det bliver fikset nu, og fra mandag bør det være på plads, siger han. Jacob Juhl Harberg tilføjer, at der i første omgang ikke bliver tale om, at løbehjulene slet ikke virker i gågaderne. I steder reduceres den maksimale fart til trilletempo svarende til cirka tre kilometer i timen. - Se ser vi lige, hvordan det opleves. Om det virker, eller om det slet ikke skal være muligt, at de kan køre der, siger Jacob Juhl Harberg.