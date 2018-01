Siden 2013 har Niller Bo Knudsen ikke arbejdet som træner hos Stige Håndboldklub, men i december blev den 55-årige dømt for krænkelser af små piger, mens han var træner i klubben.

Formanden for klubben, Mogens Henriksen, er ked af hændelsen. Klubben har ikke haft nogen anelse om, at det fandt sted.

- Vi synes, det er rigtig synd for de børn og forældre, det er gået ud over. Havde vi på nogen måde kunnet hjælpe ved at vide noget, så havde vi gjort det, fortæller han.

Ingen forældre eller børn har henvendt sig til klubben i perioden, hvor krænkelserne har fundet sted. Derfor kom det også som et chok for klubben, at det havde foregået i så lang tid og omhandlede så mange børn.

Set i bakspejlet mener Mogens Henriksen ikke, at klubben har kunnet gøre mere for at fange ham.

- Når han har kunnet snyde så mange igennem så lang tid, så kan jeg ikke se, at vi har kunnet gøre noget anderledes, siger han.