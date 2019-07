Stiften Golf Cup: Navne

Fredagens temperatur sneg sig op på 28 grader på golfbanen. Skulle man trænge til nedkøling, kan drinken "Helle Britt Sparre" bestilles i restauranten. Drinkens ophavskvinde af samme navn opfandt en sommer en drink bestående af lige dele hvidvin, danskvand og et skvæt hyldeblomstsaft. Hvidvin blev man for ør i hovedet af i varmen, forklarer hun. Hun har spiller Stiften Golf Cup i mere end 20 år og er videre til finalen.

Gerda og Niels Ibsen har medlemsnummer et og to i Odense Eventyr Golf. De stiftede nemlig klubben i 1993. De husker begge to, at det ikke var så populært, da de åbnede i de spæde 90'ere.

- Men der var jo rigelig plads til os alle, konstaterer ægteparret.

Gerda har spillet med i Stiften Golf Cup 24 gange, mens Niels ikke kan prale af så højt et antal.

Næstformand i Odense Golfklubs bestyrelse, Johnny Kronow, slog ud fredag formiddag. Han har arbejdet i den finansielle sektor i 46 år og erfaringerne derfra kan han bruge i bestyrelsessammenhæng, hvor der på det seneste har været et stort fokus på udvikling.

Med mere end 20 års erfaring, sender Karen Vestergaard spiller af sted på Pilebanen. Hun er såkaldt starter, hvor hun forklarer spillerne reglerne, inden hun sender dem af sted med godt humør og ønsket om en god tur. Hun spiller ikke længere så meget selv, men nyder at være frivillig.