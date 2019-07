Stiften Golf Cup: 13-årig golfentusiast fik sin far til at spille golf

13-årige Andreas Sieburg står selvsikkert og øver sine slag. Han er juniorspiller og kan derfor ikke deltage i Stiften Golf Cup, men med et handicap på 8,6 er han en ganske habil golfspiller.

Egentlig har Andreas Sieburg spillet fodbold i syv år og været begejstret for det. Men en skade i venstre hæl gjorde, at han ikke kunne løbe helt så meget, som fodbolden kræver. I stedet foreslog hans far, Thomas West Sieburg, for fire år siden, at de kunne tage til Golfens Dag i Odense Golfklub. Og det blev sønnike ganske begejstret for.

Vennerne syntes i starten, at det var lidt mærkeligt, at Andreas Sieburg brugte tid på golfbanen i stedet for fodboldbanen.

- Det er lidt svært at forklare dem sporten, når de ikke har prøvet det. Også med handicap-systemet. Men de forstår det efterhånden lidt bedre og spørger også ind til turneringer, jeg er med i, siger han.

Selvom Andreas Sieburg er glad for turneringerne, har han ikke planer om at blive professionel golfspiller.

- Det kunne da være sjovt, men det er ikke noget, jeg vil gå efter. Jeg vil gerne være ingeniør.