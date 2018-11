Standset af jurister: Odense-folk kunne have stoppet kriminelle i store Audier

Kontrolgruppen i Odense Kommune har udtænkt en registersamkøring, som har givet overraskende resultater. Hvis den blev ført ud i livet, ville den kunne finde folk, der ikke er i myndighedernes søgelys, men på nogle måder har en lige så kriminel adfærd som kendte bandemedlemmer. Eneste problem: Det er formentlig ikke lovligt.

Siden 2015 har Den Fælles Dataenhed ligget inde med oplysninger om danskernes boligforhold, løn og ydelser fra det offentlige, deres arbejdsforhold, kærester eller ægtefæller og eventuelle børn for at nævne nogle af forholdene. Her kan kommunerne trække oplysninger i såkaldte registersamkørsler for at komme socialt bedrageri til livs. Og her, tre år senere, er Odense Kommunes kontrolgruppe efterhånden ved at kende værktøjet så godt, at man også vil bruge det målrettet mod rocker- og bandemedlemmer.

For nylig fik kontrolgruppen således lavet en testvurdering hos "Den Fælles Dataenhed", hvor man så nærmere på typiske fællestræk for målgruppen: Hvem ville dukke op, hvis man bad systemet finde folk, der for eksempel var flyttet mindst fire gange inden for de seneste to år. Og desuden ikke havde haft en ordinær, beskattet indkomst i to år, samt har en gæld på mindst 500.000 kroner til det offentlige. Og endeligt kører rundt i et statussymbol af en bil, for eksempel en stor Audi, BMW eller Mercedes. Dertil tilføjede man et par ekstra kriterier. Resultatet var forbløffende, for i enkelte tilfælde ville kontrolgruppen kunne oprette en sag på fire ud af fem borgere på listen. Som en bonus kunne man regne med at se en del navne, som ikke er kendt af systemet, men har en kriminel adfærd som kendte rockere eller bandemedlemmer. For eksempel ejer dyre biler, selv om de ingen indtægt har og heller ikke har arvet eller vundet i Lotto. Kort sagt borgere, der ellers flyver under myndighedernes radar. Testvurderingen indikerede således, at flere kriminelle bruger deres ægtefæller til at stå for det sociale bedrag - noget kontrolgruppen i Odense nu er mere opmærksom på.

Kort glæde Men glæden i kontrolgruppen, der arbejder med at dokumentere socialt bedrageri, varede ikke så længe. Den Fælles Dataenhed var nemlig i tvivl om, hvorvidt trækket var lovligt, og efter juristerne har set nærmere på søgningen, har Odense fået at vide, at man ikke må gå videre ad den vej. Registersamkøringer skal holdes i mere generelle termer og må ikke være så specifikke.

Den beslutning er kontrolgruppen i Odense ærgerlig over, og rådmanden for området, Brian Dybro (SF), er klar til at forsøge at få tingene ændret: - Det er stærkt provokerende, at vi stadig kan se kendte kriminelle køre rundt i nye, store Audier, som står i en andens navn. Jeg er med på, at der er etik og jura inde over det her, for alle har ret til et privatliv. Men når man kan lave nogle registersamkøringer, hvor man får fat på nogle bandemedlemmer eller kriminelle, som det hidtil er lykkedes at gå under radaren, virker det som hul i hovedet, at vi som samfund ikke kan bruge det redskab. Her kommer man efter nogle, der snyder fællesskabet. Og derfor kunne det være en mulighed at tage sagen op i det nationale Banderåd, hvor Odense er repræsenteret, siger han.