Stak af med medicin: Hvem har set væbnet apoteksrøver?

Odense: Fyns Politi havde onsdag morgen ikke fået nye spor at gå efter i sagen om et væbnet røveri mod Næsby Apotek sent tirsdag eftermiddag. Klokken var 17.47, da en mand kom ind på apoteket og med en pistol truede personalet til at udlevere medicin til ham.

Ifølge vagtchef hos Fyns Politi Milan Holck var det høfebermedicin, som manden fik udleveret.

Manden løb ifølge vagtchefen væk fra apoteket - som ligger over for Fakta - på Bogensevej 49 i ukendt retning, og politiet vil fortsat gerne høre fra vidner, der måtte have bemærket ham i området.

Han beskrives som 50-55 år og almindelig af kropsbygning. Han bar briller og var iført en rød skjorte. Med sig havde han en grøn rygsæk.

Oplysninger i sagen kan gives til politiet på telefon 114.