Stærkt trafikeret vej mister en vognbane til skinnearbejde

Arbejdet med at lægge skinner til Odenses letbane er begyndt flere steder i byen, og det giver nye ændringer for trafikanterne.

Odense: Inden længe bliver det for alvor synligt, at der snart skal køre tog rundt i Odense. På Ørbækvej blev arbejdet med at lægge skinner til letbanen indledt onsdag, og det betyder, at der på strækningen mellem Nyborgvej og Munkerisvej midlertidigt kun er en vognbane til bilisterne i sydgående retning (mod Rosengårdcentret).

Cyklisterne må også give plads til vejarbejdet, og derfor er der nu en dobbeltrettet cykelsti på den østlige side af Ørbækvej på strækningen mellem Nyborgvej og Munkerisvej.

Foreløbig holdes L.A. Rings Vej åben mod Ørbækvej, men på et tidspunkt bliver det nødvendigt at lukke ind- og udkørslen fra vejen, fordi der skal lægges skinner i krydset. Hele arbejdet på Ørbækvej ventes at være færdigt omkring efteråret 2019, oplyser Odense Letbane.