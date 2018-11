Stærke kvinder skal give andre inspiration til forandring

Lørdag holder arrangørerne af TEDxOdense en konference arrangeret af kvinder med fokus på kvinders succeshistorier. Målet er at inspirere andre, gøre folk nysgerrige og lade diskussionerne springe derfra. Her svarer arrangør Steffie Limère på, hvorfor det er en god idé.

Steffie Limère, hvorfor arrangerer TEDxOdense nu en konference, hvor I sætter fokus på kvindelige succeshistorier?

- Hvert år har afholder vores hovedorganisation TED en tre dages konference i Californien med fokus på kvinder, TEDWomen hedder den. Den sluttede fredag, og dagen efter laver vi TEDxOdenseWomen for at vise, at vi er en del af en bevægelse, hvor der de næste uger finder 203 lignende arrangementer sted rundt om i hele verden. Den har været udsolgt i tre uger, og 120 har meldt sig til. For mig personligt er det vigtigt, fordi jeg mangler kvindelige rollemodeller. Jeg vil gerne høre om deres succeser, og hvad de har lavet for at nå dertil.

Hvorfor er kvindelige rollemodeller vigtige for dig?

- Jeg mangler den inspiration i mit professionelle virke. Jeg har min egen eventvirksomhed, Unfolding Events, men det kunne være sjovt at have nogle flere kvindelige eksempler at blive inspireret af og stræbe efter - altså sætte sig nogle konkrete mål, man vil prøve at opnå.

Jeg har hørt flere kvinder tale om, at her i Odense er det primært mænd, der træffer beslutningerne. Hvordan oplever du det?

- Jeg savner flere kvindelige iværksættere. Jeg savner som sådan ikke kvindelige ledere, men en af vores partnere har lige lavet en rapport, der viser en mangel på kvindelige ledere. I forberedelserne til denne konference har vi kunnet se, at Danmark klarer sig godt, når det kommer til lighed mellem mænd og kvinder, men det er gået tilbage de seneste par år. Fra en placering i top tre på verdensplan til nu at ligge som nummer 14, så der er stadig noget at gøre. Men vi ønsker ikke, at TEDxWomen i Odense skal have de samme gamle diskussioner om ligeløn og lige muligheder - vi vil gerne bevæge os videre ved i stedet at præsentere nogle stærke eksempler med kvinder i hovedrollen.

Jeres tema er "Showing Up" og viser, hvordan kvinder tager sagen i egen hånd "for at forme den fremtid, som vi alle ønsker", som der står i pressemeddelelsen. Kan du give et eksempel på, hvad det vil sige?

- En af vores talere hedder Emilie Møllenbach, og hun er leder af produktdesign hos MobilePay. Hun arbejder i en mandsdomineret sektor og vil snakke om, hvordan man kan gribe det an. Om de fordomme, kvinder nogle gange bliver mødt med - og som de også selv kan ligge under for: Hvad tænker alle de mænd, når jeg kommer ind her som kvinde? Lad være med at tænke sådan, tænk på dig selv som et menneske i stedet, og lad være med at falde ind i den kvindelige rolle, sådan som du tror, mændene ser dig.

Hvorfor har I ikke bare booke nogle flere kvindelige talere til jeres hovedevent, TEDxOdense?

- Vi prøver altid at sikre, at halvdelen af vores talere er kvinder. Men vi har lagt mærke til, at mange kvinder anbefaler deres mandlige kolleger, når vi henvender os med en idé, vi gerne vil have dem til at tale om. Med TEDxOdenseWomen kan vi se, at flere kvinder føler sig mere sikre på at tale. Så derfor. Vi vil vi gerne bidrage og være et eksempel for andre også.