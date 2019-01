Stadsarkivaren arkiverer sig selv

Til mandagens nytårsreception på Odense Stadsarkiv meldte stadsarkivar Jørgen Thomsen ud, at han går på pension 1. april. Efter 41 års ansættelse ser han frem til at udforske Cuba, Peru og Colombia, men understreger, at han ikke slipper arbejdet med at grave efter guld i de lokalhistoriske miner.

- Jeg kørt rundt og samlede billeder fra bidragsyderne, som vi kunne bruge. Jeg besøgte et sted mellem 150 og 200 odenseanske hjem, hvor jeg skulle drikke kaffe samtlige steder. Mange af dem var tidligere modstandsfolk eller familiemedlemmer. Det blev nogle gange til meget lange fortællinger. Kunsten var derfor at slippe for at drikke kaffe igen, når fotografierne skulle afleveres, siger Jørgen Thomsen og ler.

- Mange har muligvis glemt det, men der var meget trange kår for akademikere i slutningen af 1970'erne. De var faktisk røvringe. I en periode på flere end 10 år blev der nærmest ikke fastansat historikere på universitetet, derfor greb jeg også muligheden, da jeg i 1980 fik muligheden for at kombinere sekretærarbejdet med at blive arkivar. Mine to titler smeltede sammen til én, og derfor har jeg nu i mange år været lokalhistorisk arkivar, siger Jørgen Thomsen.

Da han blev fastansat, hang akademikerjobbene ikke på træerne. Det gjorde det nemmere at affinde sig med et job på Fyn.

- I 1976 besluttede den daværende borgmester i Odense, Verner Dalskov, at der i forbindelse med byens 1000-års jubilæum i 1988 skulle skrives et 10-binds værk om byens historie. Bøgerne skulle udkomme i perioden 1979 til 1988, og jeg blev ansat som redaktionssekretær 1. januar 1978. Hvis ikke Odense var fyldt 1000 år, havde jeg ikke siddet her i dag, siger Jørgen Thomsen i et ferskenfarvet mødelokale i Historiens Hus ved siden af Domkirken.

1. april siger stadsarkivar Jørgen Thomsen farvel til et job, han aldrig skulle have haft. Da han blev kandidat i historie fra Odense Universitet i midten af 1970'erne, drømte han om at blive gymnasielærer i fødebyen Maribo på Lolland-Falster. Men tilfældet ville, at han forblev i Odense, hvor han fik en fod inden for i den lokalhistoriske branche.

- Noget af det sjoveste, arbejdet har resulteret i, er den efterhånden enorme interesse for vores fælles arkiv, som slet og ret hedder arkiv.dk. Tidligere kunne man blot søge lokalt, men fra 2015 kunne man søge på stort set samtlige arkiver i hele landet. På lidt over tre år har der været 92 millioner sidevisninger ved otte millioner besøg. Det fortæller noget om, at vores arkivarbejde har en bred appel. Det gør mig stolt med så enorm en interesse, konstaterer Jørgen Thomsen.

Ud over jobbet som stadsarkivar i Odense har han i to omgange været formand for Sammenslutningen af Lokalarkivarer. Første gang i perioden 1992-1998 og anden omgang fra 2009 og frem til i dag.

- Begge gange havde man på forhånd fundet ud af, hvem der skulle ansættes, så jeg var reelt aldrig i betragtning. Det gjorde mig heller ikke noget, for mit arbejde som arkivar har i den grad været privilegeret. Vi fejrede det faktisk med champagne her på arkivet, da jeg ikke fik jobbet på SDU, siger Jørgen Thomsen og griner.

To gange gennem de 41 års ansættelse har Jørgen Thomsen søgt andre græsgange. Den ene gang var det et job på Aarhus Universitet og et årti senere var det på Syddansk Universitet i Odense.

- Fra september 1944 og et halvt år frem var han fange i Neuengamme og Buchenwald. Han førte dagbog, som han afleverede til en læge i Neuengamme i marts 1945, da han ikke troede, han ville overleve. De tætskrevne sider er et ufatteligt, unikt vidnesbyrd, som vi bragte i de tre første udgaver af Odensebogen. Tænk sig, at man med en lillebitte notesblok og en blyantstump kan skabe så rørende erindringer, siger Jørgen Thomsen.

Han undskylder og suser hen i arkivet tæt på indgangen for at finde dagbogen. Notesblokken ligger i en lille lomme limet fast bagest i bogen med billeder, blomsterhilsener, breve og Kristian Andreas Laurits Rasmussens fangemærkater.

- Det er faktisk ikke svært for mig at fremhæve den historie, som har påvirket mig mest. For den var med i allerførste udgave. Det er politimanden Kristian Andreas Laurits Rasmussens beretning om sin tid i to tyske koncentrationslejre, siger Jørgen Thomsen.

Jørgen Thomsen har været med til at finde historier og forfatte gribende fortællinger til Odensebogen fra første udgivelse i 1990 og frem til den seneste årgang 2019. Det er blevet til hundredvis af historier, og selv om det kan være svært at huske alle beretninger, er han ikke i tvivl om, hvilken der har gjort størst indtryk.

Flere sten skal vendes

At være arkivar er på ingen måde det samme job anno 2019 som i 1978. Jørgen Thomsen er med tiden endt som en regulær blæksprutte, der holder foredrag, guider på rådhusture, søger fondsmidler, holder snor i et korps på 50 frivillige foruden at lede stadsarkivets ansatte.

- Jeg er ikke i tvivl om, at jeg kunne have gemt mig på et støvet kontor, hvis det havde været mit ønske. Men fra allerførste gang, jeg var ude og vise lysbilleder for en flok gråhårede gæster, blev jeg grebet af at stå foran et publikum. Jeg elsker opmærksomheden i en grad, så det faktisk næsten er sygeligt ... Med 50 foredrag om året i gennemsnit er jeg formodentlig på den gode side af 2000 foredrag. Så får man virkelig slebet sproget og fortællingerne af, siger Jørgen Thomsen.

Han kommer stadig til at holde foredrag, men slet ikke i samme omfang.

- Jeg har haft et arbejdsliv, hvor jeg har haft virkelig travlt i perioder. Det bliver herligt at drosle lidt ned. Men jeg har allerede besluttet mig for at blive frivillig på arkivet, og jeg har en ambition om, at jeg skal lære at scanne negativer ind. Vi har jo fået adgang til fem millioner negativer fra Fyens Stiftstidende, så der er nok at kaste sig over. Jeg kommer uden tvivl også til at arbejde med lokalhistorie, da der stadig er mange sten, som endnu ikke er vendt, siger Jørgen Thomsen.