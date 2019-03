En odenseansk kvinde blev fredag formiddag udsat for et frækt tricktyveri, da hun var ude for at handle i et supermarked i Slotsgade. Det fremgår af Fyns Politis døgnrapport fra weekenden. Inde i forretningen blev hun opsøgt af en østeuropæisk udseende mand, som bad hende hjælpe med at fiske en kasse med ost frem. Kvinden ville være venlig og hjælpe, men da hun nåede frem til kasselinjen, opdagede hun at venligheden ikke var gengældt. Manden havde brugt lejligheden til at stjæle hendes pung, og nu var han forsvundet. Tyveriet fandt sted mellem 10 og 10.30 og ved 11.30-tiden blev kvinden ringet op af en dame, der havde fundet hendes pung i sin baggård i Ansgarsgade.

Ifølge kvindens anmeldelse, der nåede politiet over middag, var tricktyven en østeuropæisk udseende mand på mellem 40 og 55 år. Han var 175-180 centimeter høj, kraftig af bygning og brun i huden. Han havde kort gråt hår og var iført en sort jakke og sorte bukser.