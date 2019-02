Spritbilist stoppet: Politiet fandt kniv forklædt som kreditkort

En 28-årig mand fra Odense kan se frem til flere sigtelser, efter han natten til lørdag i Tarup blev standset af en patrulje fra Fyns Politi.

Manden, der kørte over for rødt lys, viste sig at have en promille over det tilladte, og desuden fandt politiet på ham en såkaldt kreditkortkniv. Det er en en slags foldekniv, der ligner et kreditkort, når den er foldet sammen. Men den er lige så ulovlig at køre rundt med uden et anerkendelsesværdigt formål som knive i øvrigt, fortæller vagtchef Thomas Bentsen.

- I min optik er de her knive lavet til at stikke folk ned med, siger vagtchefen.

Den 28-årige mand, der blev standset på Lucernevej i Tarup tæt ved Tarup Center, blev taget med på politistationen for at få taget blodprøver. Efterfølgende blev han løsladt.

Men han kan nu imødese at modtage et brev med nyheden om, at han bliver sigtet for spirituskørsel, overtrædelse af færdselsloven ved at have kørt over for rødt lys samt for overtrædelse af våbenloven, oplyser Thomas Bentsen.