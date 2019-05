Spritbilist stak af men blev anholdt senere

En mandlig spritbilist fra Odense fik ikke meget ud af anstrengelserne, da han mandag eftermiddag klokken 15.40 forsøgte at stikke af fra en påkørsel af en anden bil på Stenløsevej i det sydlige Odense. I forbindelse med påkørslen steg manden ud, og forklarede ejeren af den anden bil, at han lige ville køre frem til en parkeringsplads ved en Rema1000 og vente på vedkommende. Det gjorde han dog ikke, for i stedet for at parkere tog han flugten i sin bil.

Et vidne i sagen havde dog taget et billede af nummerpladen på mandens bil og med de oplysninger var det en smal sag for en tilkaldt politipatrulje at finde frem til ham. Kort efter påkørslen kunne politiet ringe på hjemme hos manden, og her var der en naturlig forklaring på, hvorfor han ville stikke af.

Manden blev bedt om at tage en alkometertest. Den viste en promille på 1,08, og derfor blev han både anholdt og sigtet for spirituskørsel og for at være flygtet fra gerningsstedet.

Der venter ham nu et retsligt efterspil og formentlig en større bøde.