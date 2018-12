Tidligt søndag morgen klokken 04.18 standsede Fyns Politi rutinemæssigt en bil på Bystævnevej i Odense, fordi man mistænkte føreren for at være påvirket af alkohol.

En alkometertesten viste, at føreren - en 22-årig mand - havde indtaget for meget af de våde vare, og en narkotest viste, at han også var påvirket af euforiserende stoffer. Den 22-årig blev sigtet, anholdt med henblik på at få foretaget en blodprøve og efterfølgende løsladt. Det oplyser vagtchef ved Fyns Politi Ehm Christensen.