Odense: En 26-årig mand kan se frem til en henvendelse fra ordensmagten, efter at han netten til anden juledag blev standset med for meget alkohol i blodet.

Den 26-årige tiltrak sig politiets opmærksomhed, da han i krydset Søndergade, Filosofgangen og Kirkegårds Alle forsøgte at liste bilen over for rødt.

Da betjentene bad manden om at puste blæste han over det tilladte, og derfor måtte han omkring politigården for at få taget en blodprøve.

Episoden fandt sted kort efter klokken 3.