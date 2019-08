Spørgsmålet er, hvad man regner som havnens kvalitet

Det er et forslag, som emmer af stor veneration for havnens kulturhistoriske kvaliteter. Det er også et forslag, der risikerer at dræne den samme havn for dens største kvaliteter: autenticitet og havnemiljø.

Sådan siger kulturarvschef Jens Toftgaard, Odense Bys Museer, om Kurt L. Hansens forslag om at samle havnens bevaringsværdige ejendomme og elementer som eksempelvis den blå kran på Norgekaj.

- Tidligere var det at samle bygningerne ét sted en meget brugt model, og både Frilandsmuseet og Den Gamle By er ligesom Den Fynske Landsby eksempler på, at man på den måde opnåede at skabe miljøer i en særlig atmosfære, hvor man i højere grad kunne sanse, hvordan det havde været at bo de steder, siger Jens Toftgaard og uddyber:

- Forskellen på de bygninger, man flyttede til frilandsmuseerne og Odense Havn er dog, at bindingsværk er lettere at flytte med, uden at det bliver alt for dyrt. Og at herlighedsværdien i Odense Havn udelukkende er havnemiljøet, for ellers består havnen ikke af hav men af en udgravet kanal.