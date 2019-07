Hos Chicago Burger Odense i Korup kan du få en burger, en Playstation 4 og et 43 tommer tv. Det kræver bare, at du spiser burgeren hurtigere end 6 minutter og 36 sekunder. Og nå ja, burgeren vejer over 1,2 kilogram.

Jeg sidder og spejder ud i dineren, der er inspireret af 60'ernes Amerika. Der er endnu ingen gæster, der har taget plads i båsene i restauranten omkring 17.30. Jeg er taget til Chicago Burger Odense i Korup på en tilfældig torsdag i håbet om at finde en person, der har tænkt sig at kaste sig over det, der er blevet stedets varemærke: Burgeren Big Boss Style. En burger, der består af seks oksebøffer på 200 gram, 12 stykker bacon og 12 skiver cheddarost. Plus lidt salat. Det er mere mad, end hvad de fleste normalt spiser på én dag. Med til burgeren følger en udfordring. Nemlig at spise burgeren så hurtigt man kan. Spiser man den hurtigere end den nuværende rekord, vinder man en Playstation 4 og et 43 tommer Smart Tv. Måske vigtigst af alt får man sit portræt op at hænge på restaurantens hall of fame-væg. Den nuværende burgermester er René Frederiksen fra Vissenbjerg, og han smadrede den tidligere rekord, på ni minutter og 21 sekunder, ved at spise burgeren på seks minutter og 36 sekunder. - De bliver en slags lokale berømtheder. Folk herude ved godt, hvem der har rekorden i Big Boss, forklarer Pernille Ibsen, der er manager hos Chicago Burger Odense City.

Langt fra Flakhaven Flakhaven. Det er her, politikere bestemmer over byen og borgernes fremtid, og hvor letbanen og de store byggeprojekter giver et indtryk af en by i rivende udvikling. Men uden for magtens centrum er der også masser af liv. Måske er overskrifterne ikke så store derude, men til gengæld er der gode historier. Dem har vi opsøgt i denne uge. Vi begyndte i Fangel, fortsatte til Volderslev, Vester Kærby, Holmstrup og Allerup. I dag er sidste stop: Korup/Slukefter - cirka 10 kilometer fra Flakhaven.

Sådan ser den ud. 1200 gram oksekød, 12 skiver cheddarost, 12 stykker bacon, ketchup, rødløg og lidt salat. Den koster 299 kroner. Foto: Mathias Banke

Populær udfordring - Det skaber en helt speciel stemning blandt personalet, når folk bestiller burgeren. Alle får at vide, at vi har en Big Boss, og køkkenet synes det er fedt at få lov til at lave den. Den er lidt af et mesterværk. Den er også sjov at servere, for vi skal bruge begge hænder, og når vi går ud med den i restauranten, er den et kæmpe blikfang, forklarer Pernille Ibsen. Udfordringen tages som regel op af gæsterne i weekenden, hvor der på en lørdag sagtens kan være syv bestillinger på en Big Boss Style, når Chicago Burger kører en kampagne med burgeren på Facebook. - Udfordringen er ret populær. Vores opslag på Facebook når ret bredt omkring. Mange skriver, at de sagtens spise burgeren hurtigere end rekorden, og de udfordrer hinanden, siger hun og forklarer, at det ofte er grupper af mænd, der har opildnet hinanden, som giver sig i kast med burgeren. Mange af dem bliver overrasket over, hvor overvældende burgeren er. Indtil videre er der ingen kvinder, der har bestilt burgeren. - Jeg ville rigtig gerne have, at der kom en kvinde ind og slog rekorden. Det kunne simpelthen være så sejt, siger Pernille Ibsen håbefuldt. Hun kunne selv blive den første kvinde, der gør et forsøg, men selvom hun har overvejet det, har hun endnu ikke samlet mod til det. Det er der faktisk ingen af hendes kollegaer, der har. - Der er en slags ærefrygt omkring den blandt personalet.

Pernille Ibsen, 24, arbejder til daglig som manager ved Chicago Burger City i Odense. Foto: Mathias Banke

Titelholderen Klokken nærmer sig 19.00, og flere gæster har taget plads på dinerens rødpolstrede sæder. Men der er stadig ingen, der har bestilt en Big Boss Style. Jeg begynder at blive lidt bekymret, for hvis der ikke dukker en udfordrer op, må jeg selv gøre et forsøg. Men jeg er realist, og jeg ved godt, at jeg ikke kommer i nærheden af René Frederiksens tid. Faktisk er jeg helt sikker på, at jeg fysisk ikke kan rumme burgeren. Med en tid på seks minutter og 36 sekunder destruerede René Frederiksen den tidligere rekord på ni minutter og 21 sekunder. - Blandt familie og venner får jeg tit skyld for at spise meget og hurtigt. En god veninde fortalte mig om udfordringen, og så måtte jeg jo give det et forsøg, fortæller René Frederiksen. Han havde ikke forberedt sig op til udfordringen, men vidste godt, at han kunne spise burgeren. - Jeg troede selvfølgelig på det, men jeg blev lidt overrasket over, at jeg slog den oprindelig rekord med næsten tre minutter.

Dette er billedet af René Frederiksen, som hænger ved indgangen til Chicago Burger Odense i Korup. Han satte rekorden 11. september 2018. Foto: Chicago Burger Odense

Bestilte mere Med lige dele ærefrygt og beundring i stemmen fortæller Pernille Ibsen, at René Frederiksen efter sigende spiste videre, da han var færdig med burgeren. Og René Frederiksen bekræfter: - Jeg havde jo betalt for den, så jeg spiste også pomfritterne plus to poser med mozzarella sticks og en milkshake. René Frederiksen har siden hen spist en 1,5 kilo burger i Hurup, og han forsøgte at spise en burger på 3 kilo i Ølgod på under én time. Det nåede han ikke, men det har ikke slået ham ud. - Tjeneren sagde, at på nær den ene, der har gennemført udfordringen, så er jeg den, der har været tættest på. Det kan jeg selvfølgelig ikke have på mig.

Restauranten er inspireret 50'erne og 60'erne amerikanske dinere. På væggende hænger plakater og billeder af biler, kendte personer og avisudklip fra dengang. Foto: Mathias Banke

Ingen vej tilbage Da klokken er lidt over 20 må jeg se virkeligheden i øjnene. Jeg må selv bestille en Big Boss Style. Et kvarter efter sætter Pernille Ibsen tallerkenen med burgeren foran mig. Ansigt til ansigt med det ostesvøbte kødbæst begynder jeg at overveje et karriereskift. Men jeg ved godt, at jeg ikke kan spise hele burgeren, så jeg beslutter mig for, at jeg blot vil se, hvor meget jeg kan spise på seks minutter og 36 sekunder. Så behøver jeg ikke æde mig selv halvt ihjel. Da jeg starter timeren og sætter tænderne i burgeren - som smager ganske fremragende - er det ikke ligefrem prangende hurtigspisning. Trods det synes jeg faktisk, at det går okay det første minut. Måske kan jeg overraske mig selv? Efter et par minutter kommer jeg dog hurtigt på andre tanker. Oksekødet forsvinder ikke hurtigt nok til, at jeg kan konkurrere med den nuværende eller de tidligere rekorder. Da jeg passerer René Frederiksens tid, beder jeg Pernille Ibsen om at stoppe uret. Jeg nåede at fortære omkring én tredjedel af burgeren, og tilbage står den halvspiste mastodont som et monument over mit fejlslagne forsøg.

Selvom udfordringen er populær på Facebook, så er de fleste burgere, der langes over disken hos Chicago Burger Odense, af normal størrelse. Foto: Mathias Banke

5.000 kalorier Efter at have reflekteret over mit nederlag har jeg det dog helt fint med ikke at kunne spise op. Ved hjælp af nogle tabeller på nettet regner jeg nemlig ud, at Big Boss-burgeren indeholder lige omkring 5.000 kalorier. Det svarer til den mængde kalorier, jeg skal indtage over to dage for at holde min vægt. Og det har René Frederiksen spist på under syv minutter. Han er ikke engang stor og tyk. På billedet af ham, der hænger på Chicago Burger i Korup, kan man se, at han er veltrænet. - Man kan ikke se på folk, hvor store deres mavesække er, som Pernille Ibsen så rigtigt pointerer. Langt de fleste, har ikke en mave, der kan rumme en Big Boss-burger. Der er ikke noget at sige til, at den er berygtet i Korup.