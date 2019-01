Spis og spar i januar: Fem dage med restauranternes rester

Mange forretninger er efterhånden med på moden og mod madspild. Derfor sælger de hver dag deres overskydende mad til favorable priser. Fyens.dk brugte fem dage på at tygge sig igennem de rester, der bliver sat til salg.

De initiativer, som prøver at bekæmpe madspild, vinder hurtigt indpas i de odenseanske forretninger, og det kommer dem til gode, der gerne vil have fornemmelsen af at spise ude, uden det koster en formue.

Flere end 100 forretninger i Odense sælger dagligt deres rester til dem, som vil have dem. Alt lige fra restauranter, kiosker, supermarkeder, tankstationer, blomsterhandlere, ølbutikker, hoteller, bagerier og cafeterier er at finde i de apps, der bruges til ordningen.

Virksomheden Too good to go har siden januar 2016 været den dominerende platform for dette koncept. Via deres app sætter forretninger deres overskydende varer til salg.

Så hvis du har ondt i pengepungen efter julen og skærer tænder ved tanken om at leve på fængselsrationer hele januar, så er det værd at tage et kig på, hvilke muligheder der findes for god mad til få penge. Fyens.dk har levet på budget i fem dage, og det viser det sig, at man sagtens kan spise lækker mad uden at vende hver en mønt. Her kan du læse, hvad journalistpraktikanten fik ud af at bruge 200 kroner på restauranternes rester.

Mandag: The Food Stall OBC På The Food Stall tæt på banegårdens perroner går man op med sin telefon og får bekræftet sit køb. Derefter får man en pose i hånden, som man ikke kender indholdet af. Denne mandag aften viste der sig at være: Tre croissanter - én med ost og to med chokolade. To sandwicher - én med laks og avocado samt en vegetar med avocado og andre grøntsager. Samt en salat med kylling og bulgur foruden en appelsinjuice. Alt dette får man for 35 kroner. Havde man købt de samme varer til normalpris, ville det være løbet op i 150-200 kroner. Jeg har ikke spist der om formiddagen, men selvom croissanterne nok er bagt om morgenen, er de stadig gode om aftenen, og giver man sandwicherne fem minutter i ovnen, er de ganske gode. Desuden er der også til frokost næste dag. Udover de penge man har sparet, giver app'en Too good to go også besked om, at man ved købet af dette måltid har sparet CO2 svarende til 7,9 kilometer kørsel i en almindelig personbil. Afhentning 19.30-19.45. The Food Stall på banegården har reddet 4.283 måltider.

Tirsdag: Oriental Barbecue House Man dukker op, mens personalet er ved at lukke ned for aftenen. De udleverer en boks, og så er man ellers bare mand mod buffet. Hvor meget, man skal have med hjem, afhænger af, hvor meget man kan stoppe i sin boks. Til gengæld kan det godt smages, at maden har ligget der længe. Især anden var blevet tør. For måltidet betaler man 34 kroner, men den reelle værdi er 65 kroner. Sparet CO2 ifølge To good to go svarer til forbruget ved at have tændt lys i en hel uge. Afhentning 21.30-21.45. Oriental Barbecue House har reddet 2.415 måltider.

Onsdag: China Wok House Onsdag aften havde jeg egentlig bestilt mad fra Red Chili på Vesterbro, men en besked tikker ind 15 minutter, inden jeg skal op og hente det. De har ikke mere overskydende mad, og min bestilling bliver annulleret. I sagens natur er det vel dejligt, at de ikke har noget overskydende mad. Jeg må finde noget andet med det samme, hvis ikke hurtigere. For mange af måltiderne bliver udsolgt allerede om formiddagen. Heldigvis findes der, udover Too good to go, en anden app, som er næsten identisk. Den hedder Red maden og fungerer på samme måde. Red maden har dog langt færre forretninger at byde på. En af de eneste i Odense er China Wok House. Endnu en kinesisk buffet, der minder meget om Oriental Barbecue House. Maden er også god, og æsken man pakker i er større. Prisen er 35 kroner, men den påståede værdi er 148 kroner. Det er dog prisen for at købe buffeten i restauranten og dermed ikke sammenligneligt. Afhentning 21.00-21.30.

Torsdag: Gris Man får udleveret en lykkeboks med overskydende mad. Denne gang en biksemad med en blanding af kartofler og flæskesteg i tern med brun sovs. Det er noget rigtigt snask, lige akkurat som rester skal være det. Pris 29 kroner, og der er rigeligt. Gris serverer ikke biksemaden inden for deres normale åbningstider. Sparet CO2 ifølge Too good to go svarer til forbruget ved at have tændt lys i en hel uge. Gris har, siden stedet åbnede for godt et år siden, reddet 211 måltider fra at blive smidt ud. Afhentning 19.30-20.00.