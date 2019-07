ÅSUM: Skal vi ikke lave en spiseklub i Åsum, os på 50 plus, spørger tre kvinder, Bente fra Ryttervejen 4, endnu en Bente fra Ryttervejen 5 og Grethe med bopæl på Væverstræde 5. Det er hos sidstnævnte, at første arrangement, lidt godt fra grillen og salatbar, skal afvikles søndag den 25. august klokken 12. Eneste betingelse: Meld til senest 10. august på telefon 61 51 76 20 eller 66 10 65 19. Her skal også betales de 90 kroner, som er prisen for at være med. /RAS