Spis billigt på toprestauranter i vinterferien

Det traditionelle januarudsalg er gået i gang i store dele af byen, men torsdag 3. januar åbner et lidt andet af slagsen. Det er nemlig her, billetterne til restaurantfestivalen Dinner Days sættes til salg.

Her er det muligt at købe billet til flere top-restauranter, der fra 8.-17. februar serverer tre retter fra 210 kroner (plus gebyr). Det gælder blandt andet ARO, der holder til i et tidligere værksted på Østerbro, Restaurant Nordatlanten på havnen, Anarkist i Albanis gamle bryggerihaller og Oluf Bagers Gård.

For folk, der har mod på lidt mere, er der mulighed for at købe en gourmetmenu til 400 kroner (plus gebyr) på tre af de restauranter, der har fået fem-stjernede anmeldelser her i Fyens Stiftstidende. Om man så vælger Restaurant Vår i Vintapperstræde eller møre bøffer fra MASH eller gourmetmad fra The Balcony er i sidste ende et smagsspørgsmål.

Dinner Days afholdes i henholdsvis efterårsferien og vinterferien. Sidst restaurantfestivalen ramte Odense - i uge 42 sidste år - var otte restauranter med. Nu er udvalget udvidet til 12, fortæller PR-manager Laura Madsen:

- Vi har oplevet en stor stigning i antallet af solgte billetter. Interessen fra restauranterne for at være med bliver også større og større, og vi oplever nu flere, der henvender sig af sig selv for at høre, hvornår de kan melde sig til.

Dinner Days arrangeres af Dinnerbooking.com, som ifølge deres egen pressemeddelelse er Danmarks største restaurantsite.