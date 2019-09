Spis! Odense: Festivalåbning i brunsvigerens tegn

Tre udvalgte arrangementer

Flere arrangementer til Spis! Odense Food Festival er udsolgt. Her får du tre forslag til begivenheder, hvor der stadig er adgang:Social dining, Odense Rådhus, Flakhaven 2, 10. september kl. 17.30-20.30: Madentusiaster fra Mad & Måltider i Odense Kommune byder på en sensommermenu (med øl, vand, kaffe og te), der leder tankerne hen på den smukke fynske efterårsskov med kvalitetsråvarer og hjerterum i centrum.Sushiskole, Stroms Pakhus, torsdag 12. september kl. 16.30-18.30: Til denne workshop lærer Kaiseki fra Storms Pakhus dig spændende teknikker, som kan bruges i dagligdagen, når de nærmeste skal forkæles. Du lærer at filetere frisk fisk, at lave din egen sushi og at anrette lækkerier fra det japanske køkken.Schiøtzprisen, Anarkist - Beer & Food Lab - 15. september kl. 11.00-14.00: Kom og oplev nogle af landets bedste kokke udfolde sig i køkkenet live, når de konkurrerer om at blive den bedste fortolker af det fynske spisekammer og førstepræmien på 30.000 kroner.Se www. spisodense.dk for mere information.