ODENSE: Ungdommens Røde Kors inviterer til julebanko torsdag klokken 19.30 i Storms Pakhus, hvor overskuddet går til aktiviteter for børn og unge, der for eksempel bor på krisecenter, er anbragt eller er hjemløse. Sammen skal vi spille for, at de får nogle gode oplevelser, lyder det fra arrangørerne. /RAS