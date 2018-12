Sparket ud af julemarked: Torvehandel på Flakhaven er vist ikke så ringe igen

Odense ligner ikke sig selv i disse dage, hvor der er flyttet rundt på både H.C. Andersen Julemarked og den faste torvehandel.

Intet er så skidt, at det ikke er godt for noget - og omvendt. Eller skrevet på en anden måde: Når en jysk fiskehandler siger, at det går rimeligt, så går det vist ikke helt skidt. Det kunne være konklusionen på en lørdag i Odense, hvor meget ikke er, som det plejer at være. Tag nu bare Flakhaven. Denne normalt så øde og forblæste plads emmer pludselig af liv. Men det er nødtvunget liv, for de, der skaber grobunden for den megen aktivitet på byens centrale plads, er mere eller mindre tvunget dertil. Det er torvets handlende, som i to uger er blevet flyttet fra deres vante pladser på og omkring Sortebrødre Torv, og som nu har stillet boder, stader og handelsvogne op på Flakhavens brosten. Og det er både skidt for nogle og godt for andre. Men nok mest godt - eller rimeligt, som det hedder på jysk. Det er H.C. Andersen Julemarked, som er forklaringen på, at torvehandlen er blevet flyttet fra den vante hjemmebane denne lørdag. Som den var det i onsdags og også vil være det på onsdag og på lørdag, inden tingene vender tilbage til vant gænge.

Fordobling, tredobling På pladsen, hvor Bryggeriet under mildere vinde og lysere dage ville have udeservering, har Faurskov Blomster en stand, der i høj grad er præget af den tilstundende højtid. Midt i strømmen af kunder får indehaver Søren Nielsen lige fortalt, at i onsdags, Faurskovs første dag på Flakhaven, var omsætningen blevet fordoblet i forhold til en normal onsdag "hjemme" på Sortebrødre Torv. Og denne lørdag, fortæller Søren Nielsen, ligner det en tredobling. Den jyske fiskehandler siger, det går rimeligt, og ved ostevognen lige ved siden af er køen så lang, at man kunne gå hen og blive helt mellemlagret bare af ventetiden. Den nødtvungne flytning ligner en succes. Simpelthen fordi den almindelige julehandel-gågade-trængsel uvægerligt kommer forbi og måske gør impulskøb. Men også fordi torvehandlens mange stamkunder tilsyneladende for de fleste vedkommende er klar over, at den midlertidige flytning har fundet sted. Men intet er så godt, at det ikke er skidt for nogen: Ud over på selve Flakhaven er der også boder på Platanpladsen lige ved siden af. Her står Jonna Pedersen og hjælper til i en bod, der er gået i arv til hendes datter, og som sælger frugt og grønt. Hun har 35 års erfaring som torvehandler, og hun ville hellere være blevet på Sortebrødre Torv. Omsætningen holder sig nogenlunde på samme niveau, som den plejer, men placeringen lidt i periferien er ikke så god, og den har også været besværlig, fordi lastbilen med varer og udstyr ikke kunne komme ind under platantræerne.

Permanent? Tilbage på selve Flakhaven står uldmutter Merete Nygaard, Fredskovens Pelsfår, og er en smule ambivalent. Hun har mere handel, end hun ville have haft på en almindelig lørdag på torvet. Men hun har ikke den handel, hun ville have haft, hvis hun som i tidligere tider kunne være blevet på Sortebrødre Torv sammen med HCA Julemarkedet. Hun regner med at lande på halvdelen af den handel, hun havde samme lørdag sidste år. Men hun er generelt positivt overrasket over de mange mennesker, der kommer forbi. Hun kørte ind på Flakhaven klokken otte lørdag morgen, og allerede da var der mange mennesker, så hun ærgrer sig over, at hun ikke var kommet tidligere ud af fjerene. Hendes konklusion på flytningen er, at hvis muligheden for at flytte torvehandlen permanent fra Sortebrødre Torv til Flakhaven måtte opstå, så ville hun sige ja. - Men det ville kræve, at alle vi, der sælger fra torvet, var med på det, siger Merete Nygaard. Så hvis byens vise fædre en dag skulle få den idé at flytte torvehandlen permanent til Flakhaven, ville det kræve fælles fodslag blandt stadeholderne. Og det ville ikke nødvendigvis blive helt nemt at opnå.

Markedsvejen Hvis der således er holdninger til både den ene og den anden side og lidt midt imellem blandt markedets sælgere, så gælder det i den grad også blandt køberne, hvor der er alt fra jubel til vrede. Enighed er der dog på nogle punkter, der handler om vanskelige parkeringsforhold og hvor besværligt det er at finde fra Flakhaven til HCA Julemarked på og omkring Sortebrødre Torv. Så det er en god anledning til at gå den vej, via Nørregade og Hans Jensens Stræde, som denne lørdag er voldsomt befærdet. I Ramsherred har isbutikken, der åbnede i sommer, og som ellers for længst var gået i vinterhi, lugtet lunten og er lukket midlertidigt op. På selve H.C. Andersen Julemarked er meget forandret. Håndhævdelsen af strikse brandregler har gjort, at der er blevet flyttet voldsomt rundt på de mange træhytter, hvorfra markedshandlen foregår. Og det er denne omflytning, som er den egentlige forklaring på, at der ikke længere er plads til, at de faste markedssælgere kan være del af julemarkedet.

Faldende omsætning I en træbod tæt ved Hotel H.C. Andersens indgang står Anita Eskildsen fra Det Portugisiske Vinhus og tilbyder smagsprøver på portvin, hvilket får jeres udsendte til at fravige alle principper om ikke at drikke i arbejdstiden. Anita Eskildsen er ikke glad. Fredag aften, den første aften på julemarkedet, var hendes omsætning dalet med en tredjedel i forhold til samme fredag sidste år. En tilbagegang hun forbinder med flytningen af boden. Både bodholdere og handlende fortæller om, at de savner det faste marked som en del af det samlede H.C. Andersens Julemarked. Og så er der ærgrelse over, at skærpede brandsikkerhedsregler har sat restriktioner for den brug af åben ild, som er med til at skabe hygge, varme og stemning i julemarkedets mørke timer, Således er alt ikke, som det plejer, og ikke alt er godt. Men i en bod står Grethe Åhman og Karen Hansen og ser glade ud. De kommer fra Glasværket Odense, den ret nystartede socioøkonomiske virksomhed på havnen. Det er første gang, Glasværket er til stede på julemarkedet, og det er gået over al forventning, fortæller Grethe Åhman og Karen Hansen. Inde på Møntergården er der flere forandringer: Børnene går på nissejagt i Nyborgladen, som huser den midlertidige udgave af Børnekulturhuset Fyrtøjet. Nyborgladen var ellers der, hvor der normalt var café, men den er nu flyttet over i foyeren i Møntergårdens nye museumsbygning, hvor der oven i købet er kunsthåndværksmarked i kælderetagen. Ude i Claus Bergs Gade, hvor de mange træboder ikke længere må stå, er der nu opmarchplads for hestevognene, der kører rundtur i kvarteret. Det glæder Lars Marcussen, som har den lille snurrige biks, Kunst & Håndværk, med permanent adresse i Claus Bergs Gade. Han havde frygtet, at fraværet af boderne i gaden havde kostet på hans omsætning. Men hestevognsparkeringen lige uden for trækker i den anden retning, så det går faktisk helt rimeligt, fortæller Lars Marcussen, som ikke engang er jyde.

