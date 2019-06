For at få råd til mere velfærd andre steder i kommunen, skal Beskæftigelses- og Socialforvaltningen nedlægge godt 25 fuldtidsstillinger. Det går ud over åbningstiden i kommunens kontaktcenter, mens områder som begravelseshjælp, alkoholbehandling og kontrol af social bedrageri også rammes.

Hvis man ønsker at få fat i en af Odense Kommunes mange afdelinger over telefonen, skal man fra næste år indstille sig på at skulle vente i længere tid.

Det kan blive en konsekvens af de besparelser, som Beskæftigelses- og Socialforvaltningen nu skal igennem for at finde i første omgang 22,5 og senere 32,5 mio. kroner, der i stedet skal bruges til udgifter til fremtidens stigende antal børn og ældre.

I alt forsvinder 25 fuldtidsstillinger i forvaltningen, herunder to i kommunens kontaktcenter, der håndterer omkring 250.000 telefonopkald om året. Centret risikerer at få barberet budgettet med mere end 10 procent.

Også kommunens kontrolgruppe, der arbejder med at afsløre socialt bedrageri, og alkoholbehandling kan blive hårdt beskåret. Begge skal i følge et sparekatalog, der præsenteres for Beskæftigelses- og socialudvalget tirsdag, spare over 10 procent af budgettet, svarende til at i alt tre medarbejdere fyres. Men hvad konsekvenserne for borgerne bliver, står lidt hen i det uvisse.

I sparekataloget til politikerne kan man læse, at "færre borgere og pårørende" har benyttet sig af alkoholbehandlingens tilbud det seneste år. Der er altså ikke brug for helt det samme set up.

På samme måde er flere opgaver i kontrolgruppen blevet delt ud på andre afdelinger, så det, at man nu skal skære ned, får ikke konsekvenser for, hvor mange penge kommunen kan kradse ind igen fra folk, som har snydt.

Den helt store besparelse finder forvaltningen i en lukket gruppe af cirka 350 fleksjobansatte. Her vil budgettet i de kommende år blive barberet med 5 mio. kroner stigende til 15 mio. kroner i takt med at flere går på pension, flytter eller får et andet arbejde uden for Odense.

Andre markante besparelser ligger i at nedlægge fire chefstillinger og en tilknyttet sekretær (3 mio. kroner) og at nedlægge omkring fire stillinger (1,5 mio. kroner) på integrationsområdet, hvor færre i dag er på integrationsydelse.

I alt skal politikerne sige god for besparelserne for 22,5 mio. kroner i 2020 stigende til 32,5 mio. kroner i 2022.