Spareforslag kan gøre byen grimmere

Forslag til besparelser på by- og kulturområdet handler også om dårligere renholdelse og vedligehold.

Det store sparekatalog, som By- og Kuturforvaltningen tirsdag offentliggjorde, handler om meget andet end byens kulturliv. Også den måde parker, veje og stier bliver vedligeholdt på, er i spil i forslaget. Park og Vej, som er en del af By- og Kulturforvaltningen, står til at skulle spare knap 15 mio. kr. årligt ifølge forslaget, og hvis besparelserne føres ud i livet, får det konsekvenser for den måde, byen ser ud på. Forslagene til besparelser på Park og Vejområdet består af en række såkaldte servicetilpasninger. Det dækker over en dårligere vedligeholdelse af en række ting. For eksempel skal der ifølge forslaget årligt spares 584.000 kr. på græsslåning i parker og grønne områder. Det skal foregå på følgende måde: "Uden for de mest anvendte en-to parker reduceres græsslåningen med 30 pct." Det giver ifølge bemærkningerne til forslaget parkerne og de grønne områder et mere "uldent" indtryk, og græsset bliver mindre slidstærkt. Embedsfolkene imødeser som følge af den besparelse, at kommunen vil modtage flere klager fra naboer over ukrudtsfrø, der blæser ind i borgernes haver, og ukrudt, der vil brede sig.

Efterslæb på efterslæb Der er masser af forslag beslægtet med det ovenstående. Renholdelse af veje, gader og pladser skal ifølge besparelsesplanen beskæres med 750.000 kr. i 2020 og 900.000 kr. om året i 2021-23. Konsekvenserne af dette bliver ifølge forslaget mere affald, blade og skidt, der igen betyder, at kloakristene stopper til, så det dermed bliver sværere at få regnvand væk fra vejene. Også ukrudtsbekæmpelsen på veje, gader og pladser skal ifølge forslaget holde for. Med en halv mio. kr. årligt de næste fire år. Det vil ifølge kommentarerne betyde, at belægningerne får kortere levetid, og at det vil fremstå mere "grønne og beskidte". Mange af forslagene til besparelser er ledsaget af kommentarer, hvis embedsmandssprog kan oversættes til det mere folkelige: at tisse i bukserne for at holde varmen. I alt tre mio. kr. findes for eksempel i at reducere vedligeholdelsen af broer og renovering af fortove og kørebaner. Disse spareforslag er ledsaget af bemærkninger om, at der i forvejen er et efterslæb på områderne, og at det vil øges betydeligt, hvis besparelserne vedtages. Det årlige beløb på 750.000 kr. til renovering af stier foreslås helt fjernet. Den besparelse medfører ifølge bemærkningerne, at stierne forfalder og bliver dyrere at genoprette.

Rengøring og brugerbetaling Der er altså masser af spareforslag, der, hvis de vedtages, kan få byen til at fremstå mere sjusket og beskidt. Også de kommunalt ansatte kan se frem til en mere sjusket hverdag, idet der lægger op til at spare op mod 2,5 mio. kr. årligt på rengøring i de kontorer, hvor der ikke kommer borgere til daglig. Også udvendigt kan et udmøntning af spareforslaget, idet der er lagt op til en betydelig besparelse, når det gælder vedligehold af de kommunalt ejede ejendomme. Noget, der kan få konsekvenser for bygningernes æstetik og bæredygtighed. I byens børnehuse skal der stadig gøres rent, men det vil nu oftere komme til at ske i åbningstiden, hvis spareforslaget følges. Det kaldes synlig rengøring, og fidusen ved det er, at det er billigere, fordi timelønnen til rengøringspersonalet er højere i aften- og nattetimer, hvor den normalt foregår. Fremover skal rengøringen ifølge forslaget foregå kl. 06-17, og det ventes at indbringe en årlig besparelse på en mio. kr. Et enkelt sted i det 18 sider lange sparekatalog optræder fænomenet brugerbetaling. Det er i forbindelse med Kulturmaskinen, hvor der lægges op til, at brug af værkstederne og faciliteterne skal koste penge. Det er tænkt at skulle indbringe en halv mio. kr. om året, men ifølge bemærkningerne til forslaget, er det også tænkeligt, at der skal ske personalereduktion på Kulturmaskinen for at nå sparemålet. Fra byrådets politikere har der lydt en melding om, at de i første omgang ikke vil kommentere på de enkelte dele af spareforslaget.