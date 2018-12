Spænd ballerne: Bid af Middelfartvej ensrettes frem til foråret

Ensretningen er nødvendig for at færdiggøre letbanens sporarbejde, oplyser Odense Letbane.

For nu og cirka et år frem snerper det for alvor til, og det medfører blandt andet, at en bid af den vigtige indfaldsvej Middelfartvej fra på mandag og frem til foråret ensrettes i retning mod øst - altså ind mod byen.

Som letbanedirektør Mogens Hagelskær så malerisk udtrykte det i et større interview med Fyens Stiftstidende for få dage siden, så er det nu, det gælder om at spænde ballerne i forsøget på at komme igennem de gener, letbanebyggeriet påfører Odense og byens indbyggere, gæster og handlende.

Sådan her kommer Middelfartvej nogenlunde til at se ud, når letbanen kører. Illustration: Odense Letbane.

Biler sendes ud på omkørsel

Selve letbanesporet fylder otte meter i bredden, men for at der er plads til at lægge skinner og sætte kantsten, har entreprenøren brug for at kunne arbejde på et bredere arbejdsområde. Det er den konkrete årsag til, at ensretningen på Middelfartvej er nødvendig i nogle måneder.

Mens ensretningen står på, vil der være skiltet for omkørsel for den vestgående trafik - trafikken ud af byen. Trafikken mod vest sendes i perioden med ensretning via Christmas Møllers Vej og Stadionvej, som det fremgår af kortet.

Odense Letbane oplyser, at selvom vejen er ensrettet ind mod byen, kan beboere på nordsiden af Middelfartvej forsat komme til deres bolig - ligesom der bliver lavet en indkørsel til P-pladsen på den nordlige side af Hauges Plads. Her har flere forretningsdrivende på det seneste berettet om at være hårdt ramt på omsætningen - ifølge dem selv på grund af det intensive og pladskrævende arbejde, der finder sted på Middelfartvej.

Middelfartvej er ikke den eneste vej, det er nødvendigt at ensrette i en periode for at færdiggøre letbanens sporarbejde. Den tilstødende Stadionvej, som nu skal bruges til omkørsel - er for eksempel også netop blevet ensrettet mod syd. Det vil den ligeledes være frem til foråret 2019.