Det er 15 år siden, papirkunstner Sonia Brandes klippede skabeloner til kloakdæksler placeret i belægningen i Odenses gader og stræder, og nu kan man sige, at papirklippene vandrer indenfor.

I forbindelse med renoveringen af Odense Domkirke har hun fremstillet seks forskellige mønstre til nogle riste i kirkegulvet, hvoraf flere af sikkerhedshensyn skulle udskiftes.

Kirkeristene er udformet som aflange borter og med et åbent kors som gennemgående mønster. De er støbt i bronze, efter at Sonia Brandes har klippet dem i papir, og hvis man ser efter, finder man en fortælling om Knud den Hellige, hvis navn kirken stadig bærer, og hvis knoglerester stadig befinder sig i krypten under selve domkirken.

Den første rist viser et vikingekors som bevis for, at Knud var den sidste vikingekonge. Den anden viser kongen på sin trone, mens den tredje viser kirken i brand. Knud den Helliges forfølgere forsøgte ifølge sagnet at brænde ham inde i den tidligere kirke på stedet - Sankt Albani Kirke - inden de i stedet dræbte ham ved at kaste et spyd gennem vinduet.

Billedet af den dræbte Knud med et hul i brystkassen vises på den fjerde rist.

- Papirklippene er virkelig fint støbt i bronze af bronzestøber Jørn Svendsen. Jeg er meget imponeret over resultatet og alle de små krummelurer, det har været muligt at lave, og jeg ser frem til at se folks reaktion på dem, siger menighedsrådsmedlem og kasserer Marianne Koch.

Gennem mere end et år har hun haft kontakt til kunstneren, før ristene var færdige og kunne lægges på plads og siden offentliggøres ved en fernisering. Det sker onsdag efter pinse.