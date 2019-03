Sommerballetten er tilbage i Odense

Siden 2006 har Det Kongelige Teaters kongelige sommerballet trukket titusinder af danskere til de gratis balletforestillinger rundt om i landet, men ikke siden 2009 har de optrådt i Odense. Dengang var det i Kongens Have, og det bliver det også, når de i år vender tilbage til byen.

Odenseanerne kan opleve perfektionisme ud til yderste tåspids, når Det Kongelige Teaters sommerballet gæster Kongens Have i hjertet af Odense mandag 17. juni 2019, lover presseansvarlig Anna-Katharine Gravgaard fra Den Kongelige Ballet. Og balletmesteren selv glæder sig til at vise det progran, han har skruet sammen.

- Jeg er bragende stolt af Den Kongelige Ballets høje niveau netop nu. Det skal vi selvfølgelig vise hele landet. Sommerballetten er altid et af kompagniets højdepunkter. Helt personligt glæder jeg mig allerede, siger Nikolaj Hübbe.

By- og kulturrådmand Jane Jegind (V) glæder sig over, at Odenses børn og voksne igen kan opleve nationalscenens dansere midt i en af byens grønne åndehuller.

- Den Kongelige Ballet er dybt fascinerende med sine fysiske kraftpræstationer og evne til at fortælle historier uden ord. Jeg håber, at rigtig mange odenseanere vil benytte denne unikke mulighed for at nyde ballettens magi i hyggelige og kendte omgivelser. I Odense er vi jo godt vant i kraft af vores fantastiske balletskole, der bidrager til byens kulturelle oplevelser både ventede og uventede steder, siger hun.

De kongelige dansere optræder fra kl. 19 - forinden vil elever fra Det Kongelige Teater Balletskolen Odense låne scenen og varme publikum op.

Kongelig Sommerballet besøger i alt ti danske byer, men Odense er den eneste by på Fyn.